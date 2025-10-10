Ancelotti elogia Brasil na goleada e vê início promissor para Copa do Mundo

Brasil brilha contra Coreia: Ancelotti aprova atuação e mira Copa - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O técnico Carlo Ancelotti saiu satisfeito com a atuação da Seleção Brasileira na vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, no Seul World Cup Stadium, pelo primeiro amistoso da Data Fifa. Para o comandante, o triunfo não se resumiu apenas ao placar elástico, mas à postura da equipe e à evolução demonstrada em campo.

"Sim, muito feliz pelo jogo de hoje. Como disse: foi uma partida completa em todos os aspectos. Acredito que hoje começa a nossa trajetória para a Copa do Mundo, e começamos bem. A equipe jogou muito bem e eu gostei do jogo, obviamente. Mostraram muita qualidade", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva.

O treinador italiano ressaltou que a equipe apresentou um desempenho coletivo de alto nível, destacando o comprometimento dos jogadores tanto com a bola quanto sem ela.

"Foi um jogo completo da equipe. Acredito que jogamos muito bem, com bola e sem bola. O compromisso da equipe foi muito bom. Eles tiveram compromisso com o jogo e depois veio a qualidade. Se saíram muito bem. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes", disse.

O brilho individual dos atletas, segundo Ancelotti, é consequência da solidez defensiva construída pelo time. O trio ofensivo formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Estêvão se destacou, desequilibrando a partida com talento e criatividade.

"O grau de satisfação se dá pelo jogo da equipe. Quando montamos uma base forte com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade individual surge à frente. Vinícius foi muito bem, hoje Rodrygo fez uma partida muito boa, Estêvão mais à frente também. Acredito que a equipe tem muita variedade e solução ofensiva e hoje foi mostrada a qualidade individual desses jogadores", completou.

Com o resultado, o Brasil chega a três vitórias nos cinco primeiros jogos sob o comando de Ancelotti. O próximo compromisso da Seleção será contra o Japão, na terça-feira, 14, em Tóquio, encerrando a série de amistosos na Ásia antes da última Data Fifa do ano, em novembro.