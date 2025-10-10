Traria de volta? Jogadores emprestados pelo Bahia brilham em campo

Com elenco curto, Bahia sofre com lesões. Veja os 7 jogadores emprestados (Marcos Felipe, Ratão, Matheus Bahia) que estão voando e poderiam ajudar o time de Rogério Ceni - Foto: Rafael Rodrigues/ECB

Em 2025, a grande “pedra no sapato” — ou melhor, na chuteira — do Bahia tem sido os desfalques. Devido ao alto número de jogos, com partidas a cada três ou quatro dias, o time tem sofrido com diversas lesões e, além disso, enfrenta ausências por suspensões.

Atualmente, o elenco profissional do Bahia conta com 29 atletas e, na partida do último domingo, 5, diante do Flamengo — mesmo com a vitória — o time teve 11 desfalques. Considerando que o Esquadrão possui um elenco curto, que ainda sofre com constantes baixas, surge a pergunta: os jogadores atualmente emprestados pelo Tricolor de Aço não poderiam ser úteis ao técnico Rogério Ceni?

Na temporada atual, entre os principais atletas emprestados pelo Bahia a outros clubes estão: Marcos Felipe (Eyüpspor), Denis Júnior (Ferroviária), Matheus Bahia e Marcos Victor (Ceará), Victor Hugo (Atlético-MG), Jota (Criciúma) e Rafael Ratão (Cerezo Osaka, do Japão).

Ao todo, são sete jogadores que poderiam reforçar o elenco azul, vermelho e branco e, quem sabe, se tornarem opções úteis para o treinador tricolor na sequência da temporada, em meio a tantos desfalques recentes. Entre os citados, destacam-se o goleiro Marcos Felipe, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, os zagueiros Marcos Victor e Victor Hugo, além do atacante Rafael Ratão.

No Eyüpspor, da primeira divisão turca, onde está desde agosto, Marcos Felipe — com contrato com o Bahia até 2027 — chegou com status de titular e tem correspondido em campo. Em pouco mais de dois meses, o goleiro já disputou sete partidas pela nova equipe e, apesar de ter sofrido sete gols (média de um por jogo), tem sido um dos destaques do time.

Já Matheus Bahia (contrato até 2026) e Marcos Victor (até 2027) também vivem bom momento no Ceará. O lateral-esquerdo é titular absoluto, com 33 jogos disputados — 31 como titular — e três assistências na temporada. Marcos Victor, por sua vez, fez apenas nove partidas no ano, devido a um longo período lesionado, mas desde o retorno recuperou espaço e soma cinco jogos seguidos como titular na Série A do Brasileirão.

O zagueiro Victor Hugo (contrato até 2026) também vem se destacando, principalmente após a chegada do técnico Jorge Sampaoli ao Atlético-MG. Com 22 partidas na temporada, o defensor conquistou a titularidade sob o comando do argentino e já soma oito jogos consecutivos, com três gols marcados.

Por fim, o atacante Rafael Ratão (contrato até 2026) apresenta os números mais impressionantes entre os emprestados. Defendendo o Cerezo Osaka, do Japão, o jogador disputou 39 partidas no ano e marcou 18 gols, sendo 13 deles na J-League, onde briga pela artilharia da competição.

Diante desse cenário, fica o questionamento à torcida tricolor: traria algum desses atletas de volta?