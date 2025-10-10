Menu
HOME > ESPORTES
CLÁSSICO

David Duarte volta com confiança e mira triunfo do Bahia no Ba-Vi

Após retorno, 'DVD' celebra recuperação e fala sobre a importância da semana cheia para buscar a vitória no clássico

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/10/2025 - 11:08 h | Atualizada em 10/10/2025 - 11:28
O zagueiro David Duarte fala sobre sua recuperação e projeta o clássico Ba-Vi contra o Vitória
O zagueiro David Duarte fala sobre sua recuperação e projeta o clássico Ba-Vi contra o Vitória

Após ficar cinco partidas fora do Bahia por lesão, o zagueiro David Duarte voltou em grande estilo no último domingo, 5, durante o triunfo azul, vermelho e branco contra o Flamengo. Nesta sexta-feira, 10, em meio à “semana cheia” do Esquadrão durante a Data Fifa, o defensor concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo.

Durante a entrevista, “DVD” — como é conhecido pela torcida — celebrou seu retorno aos gramados sem “ter ficado tanto tempo na recuperação” e projetou o próximo desafio: nada menos que o clássico contra o Vitória.

Sabemos que será difícil, é um clássico. Clássico é clássico. Ninguém pensa na posição da tabela, ainda mais em um Ba-Vi [...] o objetivo é buscar a vitória e entrar confiantes no Barradão para sair com o triunfo
David Duarte - zagueiro do Bahia

David garantiu ainda que se sente bem e confiante para o Ba-Vi, mesmo que não atue com sua dupla de zaga titular durante toda a temporada, Mingo:

“Eu me sinto bem, preparado fisicamente [...] Como mencionei, o Bahia está bem servido de zagueiros, com Kanu, que voltou, Rezende, Gabriel Xavier. Esta semana aberta foi importante para recuperar alguns jogadores que voltam do departamento médico”.

O zagueiro também destacou a importância deste raro período de trabalho em meio a uma temporada intensa, com jogos a cada três ou quatro dias: “A gente entende a importância desse confronto, mas o time está preparado. Vamos aproveitar essa semana cheia para organizar algumas coisas e fazer um grande jogo”.

Sabemos que nosso time joga melhor quando consegue descansar a semana inteira e treinar com a semana aberta
David Duarte - zagueiro do Bahia

O zagueiro tricolor também afirmou que, com o retorno de jogadores lesionados, o Bahia tem “grandes chances de subir na tabela” nesta reta final do Campeonato Brasileiro: “Sempre sonhamos grande desde o início da temporada”.

