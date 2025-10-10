AMISTOSO INTERNACIONAL
Brasil volta a brilhar e atropela a Coreia do Sul por 5 a 0
Com show de Estêvão e Rodrygo, Seleção Brasileira cumpre o pedido de Ancelotti
Por Redação
Se antes da bola rolar na partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, no Estádio Sang-am, em Seul, o técnico Carlo Ancelotti havia pedido "futebol de qualidade", a Seleção Brasileira cumpriu à risca.
A Amarelinha não tomou conhecimento do adversário e venceu por 5 a 0, com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
Sem muita dificuldade, o Brasil abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo e, na segunda etapa, apenas liquidou o placar, marcando mais três gols e garantindo uma vitória contundente no primeiro jogo da Data Fifa.
A Seleção agora volta a campo na próxima terça-feira, 14, às 7h30, ainda no território asiático, desta vez contra o Japão, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no segundo e último jogo da Data Fifa de outubro.
FICHA TÉCNICA
Coreia do Sul 0 x 5 Brasil
- Local: Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul
- Data: 10/10/2025
- Horário: 8h (horário de Brasília)
- Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)
- Assistentes: Taleb Salem Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh, ambos do Catar
- VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (Catar)
- Transmissão: Globo, GE TV, SporTV
- Cartões amarelos: Kim Min-Jae, Kim Ju-Sung (Coreia do Sul) /
- Gols: Estêvão [2], Rodrygo [2] e Vinícius Júnior (Brasil)
Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo; Lee Tae-seok, Kim Min-jae (Park Jin-Seob), Cho Yu-min, Kim Ju-sung e Seol Young-woo; Hwang In-beom, Paik Seung-ho (Won Du-Jae), Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu) e Lee Kang-in (Lee Dong-Gyeong); Son Heung-min (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-Bo
Brasil: Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Vinícius Júnior (Richarlison), Matheus Cunha (Igor Jesus), Rodrygo e Estêvão (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti
