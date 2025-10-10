Brasil volta a brilhar e atropela a Coreia do Sul por 5 a 0

Brasil atropela a Coreia do Sul por 5 a 0 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Se antes da bola rolar na partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, no Estádio Sang-am, em Seul, o técnico Carlo Ancelotti havia pedido "futebol de qualidade", a Seleção Brasileira cumpriu à risca.

A Amarelinha não tomou conhecimento do adversário e venceu por 5 a 0, com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Sem muita dificuldade, o Brasil abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo e, na segunda etapa, apenas liquidou o placar, marcando mais três gols e garantindo uma vitória contundente no primeiro jogo da Data Fifa.

A Seleção agora volta a campo na próxima terça-feira, 14, às 7h30, ainda no território asiático, desta vez contra o Japão, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no segundo e último jogo da Data Fifa de outubro.

FICHA TÉCNICA

Coreia do Sul 0 x 5 Brasil

Local: Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul

Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul Data: 10/10/2025

10/10/2025 Horário: 8h (horário de Brasília)

8h (horário de Brasília) Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)

Abdulrahman Al-Jassim (Catar) Assistentes: Taleb Salem Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh, ambos do Catar

Taleb Salem Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh, ambos do Catar VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (Catar)

Khamis Mohammed Al-Marri (Catar) Transmissão: Globo, GE TV, SporTV

Globo, GE TV, SporTV Cartões amarelos: Kim Min-Jae, Kim Ju-Sung (Coreia do Sul) /

Kim Min-Jae, Kim Ju-Sung (Coreia do Sul) / Gols: Estêvão [2], Rodrygo [2] e Vinícius Júnior (Brasil)

Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo; Lee Tae-seok, Kim Min-jae (Park Jin-Seob), Cho Yu-min, Kim Ju-sung e Seol Young-woo; Hwang In-beom, Paik Seung-ho (Won Du-Jae), Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu) e Lee Kang-in (Lee Dong-Gyeong); Son Heung-min (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-Bo

Brasil: Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Vinícius Júnior (Richarlison), Matheus Cunha (Igor Jesus), Rodrygo e Estêvão (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti