AMISTOSO INTERNACIONAL

Brasil volta a brilhar e atropela a Coreia do Sul por 5 a 0

Com show de Estêvão e Rodrygo, Seleção Brasileira cumpre o pedido de Ancelotti

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 9:54 h | Atualizada em 10/10/2025 - 10:43
Se antes da bola rolar na partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, no Estádio Sang-am, em Seul, o técnico Carlo Ancelotti havia pedido "futebol de qualidade", a Seleção Brasileira cumpriu à risca.

A Amarelinha não tomou conhecimento do adversário e venceu por 5 a 0, com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Sem muita dificuldade, o Brasil abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo e, na segunda etapa, apenas liquidou o placar, marcando mais três gols e garantindo uma vitória contundente no primeiro jogo da Data Fifa.

A Seleção agora volta a campo na próxima terça-feira, 14, às 7h30, ainda no território asiático, desta vez contra o Japão, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no segundo e último jogo da Data Fifa de outubro.

FICHA TÉCNICA

Coreia do Sul 0 x 5 Brasil

  • Local: Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul
  • Data: 10/10/2025
  • Horário: 8h (horário de Brasília)
  • Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar)
  • Assistentes: Taleb Salem Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh, ambos do Catar
  • VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (Catar)
  • Transmissão: Globo, GE TV, SporTV
  • Cartões amarelos: Kim Min-Jae, Kim Ju-Sung (Coreia do Sul) /
  • Gols: Estêvão [2], Rodrygo [2] e Vinícius Júnior (Brasil)

Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo; Lee Tae-seok, Kim Min-jae (Park Jin-Seob), Cho Yu-min, Kim Ju-sung e Seol Young-woo; Hwang In-beom, Paik Seung-ho (Won Du-Jae), Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu) e Lee Kang-in (Lee Dong-Gyeong); Son Heung-min (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-Bo

Brasil: Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Vinícius Júnior (Richarlison), Matheus Cunha (Igor Jesus), Rodrygo e Estêvão (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti

amistoso Carlo Ancelotti coreia do sul Data fifa estevão Futebol internacional rodrygo seleção brasileira

x