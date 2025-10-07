Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
FIM!

Virginia Fonseca confirma fim de affair com Vini Jr: "Não temos nada"

A influenciadora estava vivendo um romance com o atleta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/10/2025 - 16:40 h
Os dois estavam se conhecendo melhor
Os dois estavam se conhecendo melhor

Virginia Fonseca deu um fim ao affair com o jogador de futebol Vini Jr. A informação foi confirmada pela própria influenciadora, nesta terça-feira, 7, em mensagens trocadas com o jornalista Leo Dias.

No print, divulgado pelo comunicador durante o programa ‘Melhor Da Tarde’, da Band, a loira afirma que não tinha nada série com o craque do Real Madrid, mas agora não quer nenhum tipo de ligação com ele.

“Eu e Vini estávamos nos conhecendo. A gente não tinha nada sério, mas agora a gente não tem mais nada mesmo. Nem não sério e nem sério”, escreveu ela na conversa via WhatsApp.

Print da conversa de Virginia
Foto: Reprodução | Instagram

Modelo foi pivô do término

O fim do quase romance do atleta com a ex-mulher de Zé Felipe foi ocasionado após a exposição de uma troca de mensagem entre Vini e a modelo Day Magalhães, uma brasileira que vive na Itália.

Virginia Fonseca confirma fim de affair com Vini Jr: "Não temos nada"
Acabou! Iza confirma fim de relacionamento com Yuri Lima
Equipe de Hungria rebate ministro e confirma metanol em exame

Na conversa, divulgada por Leo Dias, o jogador de futebol interage de forma íntima com a moça e a convida para visitá-lo, na Espanha. Apesar da maioria das mensagens terem sido enviadas em maio, as mais recentes foram recebidas por Day nesta semana.

No print, é possível ver Vini reagindo a um vídeo da modelo e perguntando se ela estava namorando ou permanecia solteira. O que chama atenção é que a interação aconteceu cerca de um dia depois dele publicar um vídeo ao lado de Virginia em seu perfil do Tik Tok.

x