Assumiu? Vini Jr. faz primeira postagem pública com Virginia Fonseca

Virginia marcou presença no Santiago Bernabéu para acompanhar a vitória do Real Madrid - Foto: Reprodução | Redes sociais

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, chamou a atenção dos fãs nesta segunda-feira, 6, ao compartilhar seu primeiro registro público com Virginia Fonseca. No TikTok, o jogador publicou um vídeo descontraído fazendo uma dancinha ao lado da influenciadora digital, aumentando ainda mais os rumores sobre um possível relacionamento entre os dois.

A interação viralizou rapidamente, gerando comentários animados dos seguidores. No X (antigo Twitter), internautas reagiram com surpresa.

“Mas me prometeram que o Vini Jr. nunca assumiriam a Virgínia e que tinha vergonha de postar ela, corta pra ele dando um limpa no Instagram pra preparar território pra postar um TikTok com ela. Chocada que ele tá caidinho pela loirinha mesmo”, escreveu um internauta.



“O Vini Jr. postou vídeo com a Virginia dançando… Eita que as fãs deles vão se acabar”, disse um usuário da plataforma.

Presença nos jogos e sinais de proximidade

Nos dias anteriores, Virginia marcou presença no Santiago Bernabéu para acompanhar a vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 3 a 1. Durante a partida, Vini Jr. marcou dois gols e foi visto diversas vezes olhando para as arquibancadas.

A influenciadora vestia uma camisa autografada pelo jogador, reforçando ainda mais as especulações sobre a proximidade entre eles. Um internauta comentou: “É a primeira vez que a vejo assistir um jogo dele, e já marcou dois gols… parece pé quente mesmo.”

No último sábado, 4, Virginia compartilhou fotos com a camisa do Real Madrid com nome e número de Vini Jr., que continha uma dedicatória especial do jogador. O post viralizou rapidamente.

Após o jogo, o atacante comentou a homenagem nas redes de Virginia: “Hala Madrid hahaha”.

A expressão, muito usada pelos torcedores do Real Madrid, pode ser traduzida como “Vamos Madrid” ou “Avante Madrid”, e demonstrou que Vini Jr. não deixou passar despercebida a atitude da influenciadora, reforçando ainda mais os rumores sobre o possível romance.

Veja o vídeo: