POLÊMICA
Jojo Todynho apresenta defesa após ser acusada de agredir estudante
Cantora é acusada de agredir estudante dentro de faculdade
Por Beatriz Santos
A defesa de Jojo Todynho apresentou, em setembro, a resposta à denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que acusa a cantora da prática da contravenção penal de vias de fato contra Gabriela dos Santos Nascimento.
O caso ganhou repercussão no ano passado, após a estudante afirmar ter sido agredida nas dependências da Universidade Estácio de Sá, em momento que chegou a viralizar nas redes sociais.
Leia Também:
De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o documento entregue pela equipe jurídica da artista destacou a existência de um laudo pericial que concluiu ser impossível comprovar a agressão a partir do vídeo registrado. Segundo a defesa, a baixa qualidade da gravação e a sobreposição de telas teriam prejudicado a análise das imagens.
Os advogados também argumentam que a acusação se baseia apenas no relato de Gabriela, sem outras provas que sustentem a versão apresentada. “A falta de indícios e elementos de prova evidenciariam a fragilidade da denúncia e a ausência de pertinência e justa causa”, diz o texto da defesa divulgado pela coluna.
Outro ponto levantado pelos representantes de Jojo é o fato de a estudante ter desistido de uma ação indenizatória que havia ajuizado contra a cantora. A equipe afirma que Gabriela não teria aberto mão do processo caso a agressão realmente tivesse ocorrido.
A defesa ainda mencionou o depoimento de uma testemunha ouvida oficialmente, que declarou que nenhum funcionário da faculdade relatou ter visto uma agressão durante o episódio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes