Ex de Virgínia se envolve em acidente: "Nem tive tempo de reação"

O influenciador dirigia uma BMW 320, quando foi atingindo uma motociclista - Foto: Reprodução | Instagram

O ex-namorado de Virgínia Fonseca, o influenciador digital Rezende, movimentou as redes sociais neste domingo, 29, após se envolver em um acidente de carro em Londrina, no Paraná. O também influenciador digital publicou um vídeo no qual se pronuncia sobre o caso.

"Foi na terça-feira passada, aqui em Londrina, envolvendo o meu carro e uma moto. Vou explicar certinho o que aconteceu. Hoje eu acordei com uma enxurrada de notícias, algumas delas falando nada com nada, fugindo até mesmo do que aconteceu e indo para outras áreas. É justo eu vir aqui na minha página e contar as dúvidas de todo mundo", começou Rezende.

O influenciador dirigia uma BMW 320, quando foi atingindo uma motociclista que cruzou na frente do veículo em uma rotatória da cidade.

"Aqui em Londrina tem muita rotatória, e algumas delas não possuem sinalização, como essa onde aconteceu. Constantemente você vê quase batidas ali. Estava saindo da academia, por volta das 10h, indo fazer minhas gravações. Eu estava vindo da via do meio, são três vias, e uma moto estava vindo na via externa. A moto foi reto, eu estava saindo e acabou pegando. Eu nem tive tempo de reação", disse o influenciador.

"Na hora da colisão, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Eu parei o carro e desci. Graças a Deus há várias câmeras e viram que eu parei e prestei socorro. Em nenhum momento eu fui ver o meu carro, não me interessa o meu carro. Só queria ver como ela estava", concluiu ele.

A vítima, segundo o influenciador, apresentou apenas leves escoriações e dores por conta da queda.

Relacionamento de Rezende e Virginia

Virginia e Rezende ficaram juntos por quase dois anos, entre 2018 e 2020. Após a separação, a influenciadora e apresentadora do "Sabadou com Virginia", do SBT, assumiu um relacionamento com Zé Felipe, 27, de quem se separou em maio de 2025, e com quem teve 3 filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 1.