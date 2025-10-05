Iza sobre polêmica de traição de Yuri Lima: “Não me arrependo”

Entrevista viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução| Redes sociais

A cantora Iza abriu o coração sobre as críticas que vem recebendo após decidir retomar o relacionamento com o jogador Yuri Lima. Em entrevista ao jornal O Globo, a artista falou sobre o impacto das redes sociais em sua vida e relembrou o momento delicado em que expôs publicamente uma traição do jogador, enquanto ainda estava grávida da filha do casal, Nala, nascida em outubro de 2024.

Ambiente tóxico

Iza revelou que, atualmente, prefere se afastar das interações online. “Não estou acompanhando nem lendo os comentários. Sei que muita gente se preocupa comigo, mas há aqueles que apenas querem espalhar ódio”, disse.

Sobre a descoberta da infidelidade, ela recordou que a notícia chegou pouco antes de gravar o vídeo em que denunciou o caso: “Recebi a notícia uma hora antes da gravação. Foi um choque. Estava grávida e muito sensível. Abrir a vida dessa forma é desafiador, tanto para quem te ama quanto para quem não te ama. Mas não me arrependo do que fiz.”

A cantora contou ainda que uma conversa com sua professora de ioga, iniciada durante a gravidez, foi determinante para ajudá-la a lidar com a situação.

Reflexão sobre vulnerabilidade

Desde então, Iza tem se mantido distante das redes sociais. Ela explicou que essa decisão não é sinal de maturidade, mas de proteção emocional: “Muita gente pensa que evitar redes sociais é algo ‘adulto’, mas na verdade é fragilidade. É uma forma de me resguardar”, afirmou.

A artista também refletiu sobre como palavras na internet podem afetar a saúde mental: “Não percebemos o quanto a internet nos influencia até vivenciar algo assim. As pessoas escrevem sem pensar, e isso pode atingir mais fundo do que deveria. Para me sentir segura online, preciso estar bem comigo mesma.”

Nova polêmica com Yuri Lima

Recentemente, Yuri Lima voltou a gerar repercussão nas redes ao republicar uma foto antiga de uma mulher de biquíni no Instagram. A postagem foi removida rapidamente, mas já tinha causado comentários. A jovem envolvida se pronunciou, dizendo que não conhecia o jogador e que a imagem compartilhada era antiga.