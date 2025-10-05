Influenciador é detonado por fazer “turismo de pobreza” em favela

Pete Z é um influenciador australiano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pete Z, um influenciador australiano, está no centro de uma polêmica. Ele foi acusado de “turismo de pobreza” depois de publicar um vídeo mostrando sua experiência em Dharavi, em Mumbai, na Índia.

O local, considerado uma das maiores favelas do país asiático, é o mais populoso do planeta. Nas imagens, que viralizaram em redes sociais, o influenciador se exibe “sobrevivendo” em condições precárias, enquanto interage com moradores e enfrenta situações de risco.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu tentei sobreviver na ‘favela mais perigosa’ da Índia”, escreveu o rapaz na legenda do vídeo. Na gravação, é possível ver uma mulher sendo assaltada antes de mostrar o australiano e sua amiga Ayushi, que o acompanha. “Vamos ficar aqui por três dias”, disse Pete enquanto caminhava por um emaranhado de vielas em Dharavi. “Então, isso aqui é realmente dentro da favela. Olha como esse espaço é apertado”, completou.

Ainda no vídeo, o youtuber mostra o local onde vai ficar — uma espécie de buraco com uma cozinha pequena e uma escada que leva à cama beliche apertada onde ele vai dormir. “Meu Deus, hora de ir dormir agora”, diz ele enquanto sobe na cama, rindo junto com Ayushi das condições precárias do lugar.

Na versão mais longa postada no YouTube, o homem aparece interagindo com moradores, incluindo um cafetão, e aparentemente escapando de algumas tentativas de roubo enquanto os locais avisam que é “uma má ideia” para estrangeiros ficarem ali.

A reação dos internautas foi imediata. Pete Z foi criticado e as pessoas chamaram o conteúdo de sensacionalista. Ele foi acusado de explorar a pobreza para ganhar visualizações. “Isso não é sobrevivência, é turismo de pobreza. Dharavi merece respeito”, escreveu uma pessoa.

“Ei, seu doido, eu sugeriria que você explorasse outros lados da Índia também. A maioria dos seus vídeos recentes só mostra áreas rurais de Mumbai. Como indiano, eu realmente acho que parte do seu público vai julgar o país inteiro baseado só nesse lugar que você mostrou”, comentou mais um internauta.

Outro acrescentou: “Isso é só racismo, propaganda odiosa. Você não precisa ter medo. Essas pessoas são pobres, mas não como nas favelas dos países ocidentais”.