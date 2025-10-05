Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SERÁ?

Jojo Todynho na política? Petistas apostam em candidatura

Jojo tem travado uma ofensiva contra o PT nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/10/2025 - 8:57 h
Jojo Todynho pode entrar para política
Jojo Todynho pode entrar para política -

Alguns políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) enxergam um interesse eleitoral por trás da ofensiva que a influenciadoraJojo Todynhotem travado contra a legenda nas redes sociais.

Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, a leitura dentro do partido do presidente Lula é de que Jojo estaria usando os ataques para polarizar com os petistas e, assim, tentar se fortalecer como candidata em 2026.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Se a influenciadora for para a disputa eleitoral, ela deve concorrer pelo PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo avaliação de lideranças do PT ouvidas pela coluna.

Leia Também:

Justiça toma atitude drástica em denúncia contra Jojo Todynho
Jojo Todynho detona o PT em nova petição polêmica
Jojo Todynho se recusa a se retratar com PT: “Me ofereceram"

PT e Jojo Todynho

O partido acionou a cantora na Justiça após ela afirmar ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula à Presidência em 2022.

A última audiência entre a influenciadora e a legenda terminou sem acordo, depois que Jojo se recusou a gravar um vídeo de retratação solicitado pela defesa do partido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

jojo todynho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jojo Todynho pode entrar para política
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Jojo Todynho pode entrar para política
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Jojo Todynho pode entrar para política
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Jojo Todynho pode entrar para política
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x