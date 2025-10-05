SERÁ?
Jojo Todynho na política? Petistas apostam em candidatura
Jojo tem travado uma ofensiva contra o PT nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
Alguns políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) enxergam um interesse eleitoral por trás da ofensiva que a influenciadoraJojo Todynhotem travado contra a legenda nas redes sociais.
Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, a leitura dentro do partido do presidente Lula é de que Jojo estaria usando os ataques para polarizar com os petistas e, assim, tentar se fortalecer como candidata em 2026.
Se a influenciadora for para a disputa eleitoral, ela deve concorrer pelo PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo avaliação de lideranças do PT ouvidas pela coluna.
Leia Também:
PT e Jojo Todynho
O partido acionou a cantora na Justiça após ela afirmar ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula à Presidência em 2022.
A última audiência entre a influenciadora e a legenda terminou sem acordo, depois que Jojo se recusou a gravar um vídeo de retratação solicitado pela defesa do partido.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes