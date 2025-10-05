Jojo Todynho na política? Petistas apostam em candidatura

Jojo Todynho pode entrar para política - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alguns políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) enxergam um interesse eleitoral por trás da ofensiva que a influenciadoraJojo Todynhotem travado contra a legenda nas redes sociais.

Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, a leitura dentro do partido do presidente Lula é de que Jojo estaria usando os ataques para polarizar com os petistas e, assim, tentar se fortalecer como candidata em 2026.

Se a influenciadora for para a disputa eleitoral, ela deve concorrer pelo PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo avaliação de lideranças do PT ouvidas pela coluna.

PT e Jojo Todynho

O partido acionou a cantora na Justiça após ela afirmar ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula à Presidência em 2022.

A última audiência entre a influenciadora e a legenda terminou sem acordo, depois que Jojo se recusou a gravar um vídeo de retratação solicitado pela defesa do partido.