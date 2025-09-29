Menu
REVIRAVOLTA

Justiça toma atitude drástica em denúncia contra Jojo Todynho

Denúncia envolvia Jojo Todynho e uma bet

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/09/2025 - 9:01 h
Jojo Todynho
Jojo Todynho -

A influenciadoraJojo Todynho parece ter se livrado de um problema. Tudo começou depois que ela foi alvo de uma denúncia anônima que a acusava de realizar publicidade abusiva e enganosa ao divulgar massivamente uma bet. Depois disso, a Procuradoria da República e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) se envolveram na situação.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, MPRJ se manifestou no dia 18 setembro, logo após virem aos autos informações confirmando que a empresa Esportes da Sorte está autorizada a operar em território nacional.

O órgão destacou que, considerando a autorização para funcionamento da empresa, a atividade não pode ser incluída no rol de “jogos de azar”.

Leia Também:

Jojo Todynho detona o PT em nova petição polêmica
Jojo Todynho se recusa a se retratar com PT: “Me ofereceram"
Jojo Todynho se irrita com acusações e reage: "Também sou abusiva"

Ainda segundo o MPRJ, o promotor de Justiça pediu o arquivamento do caso, afirmando que Jojo Todynho ressaltava em seu Instagram que as apostas deveriam ser realizadas com responsabilidade e parcimônia.

Além disso, ela teria advertido que seus seguidores não apostassem verbas que pudessem comprometer sua situação financeira.

Com base nas posturas de Jojo e na atuação regular da empresa, o MPRJ concluiu que as condutas da influenciadora e cantora não são criminosas.

No último dia 19, a juíza responsável decidiu acolher a manifestação do Ministério Público, determinando o arquivamento do caso.

x