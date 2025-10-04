Influenciador famoso morre por complicações após procedimento estético

Influenciador morreu na noite de sexta-feira, 3 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador de moda Júnior Dutra morreu na noite de sexta-feira, 3, após enfrentar problemas de saúde causados por um procedimento estético chamado ‘Fox Eyes’, que consiste em usos de fios de PDO no rosto para levantar os olhos.

Poucos dias antes da morte, em uma entrevista para a Feed TV, o influenciador acusou o profissional que realizou a intervenção de erro e de se passar por médico mesmo sendo dentista.

O influenciador disse que o profissional chamado Fernando Garbi, além de se passar como médico, também teria minimizado os riscos do procedimento, afirmando que “não havia riscos”.

Além disso, Dutra o afirmou que ao contrair uma infecção após a cirurgia teria procurado o profissional atrás de assistência médica e alegou que não foi atendido.

“Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, contou.

Júnior Dutra também afirmou que Garbi teria dito que as dores não teriam sido causadas pelos fios de PDO. “Ele fala: ‘não, isso não é o fio’, enchia minha cabeça de coisa e até doença de pele ele falou que eu estava”, relatou.

Com pouco mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, Júnior Dutra compartilhava detalhes de seu dia a dia como estilista.

Procedimento ‘Fox Eyes’

O procedimento estético conhecido como 'Fox Eyes' consiste na aplicação de fios de PDO (material biocompatível e absorvível pelo corpo) no rosto a fim de “levantar” as sobrancelhas e estimular a produção de colágeno na região.

O nome ‘Fox Eyes’ ganhou popularidade pois o resultado é semelhante ao olhar de uma raposa (Fox, em inglês). De acordo com normas do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o procedimento pode ser realizado por cirurgiões-dentistas, mas estes devem possuir especializações em harmonização orofacial.