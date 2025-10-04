FATALIDADE
Influenciador sofre acidente e morre em frente a cemitério
Vítima é Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como 'Valioso', que bateu em uma árvore
Um influenciador digital bateu o carro que dirigia contra uma árvore em Jacobina, no norte da Bahia, neste sábado, 4. O acidente ocorreu na Rua Padre Alfredo, em frente ao Cemitério Jardim da Saudade.
A vítima foi identificada como Alex Luan dos Santos Pereira, o 'Valioso', de 20 anos. Ele morreu na hora.
Segundo a Polícia Militar (PM), o influenciador estava trafegando em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, batendo na árvore. O carro foi removido para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT).
Outras vítimas
Além dele, outras quatro pessoas estavam no carro, três mulheres e um homem. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital Regional Vicentina Goulart, porém seus respectivos estados de saúde não foram divulgados.
Quem é o influenciador
O influenciador Alex Luan dos Santos Pereira, conhecido como 'Valioso', somava mais de 280 mil seguidores no Instagram, rede social onde ele compartilhava vídeos de humor.
Não foram divulgadas informações sobre o velório, mas o corpo dele será sepultado no município do norte baiano. O acidente foi registrado pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior.
