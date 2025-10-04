Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FATALIDADE

Influenciador sofre acidente e morre em frente a cemitério

Vítima é Alex Luan dos Santos Pereira, mais conhecido como 'Valioso', que bateu em uma árvore

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/10/2025 - 13:45 h | Atualizada em 04/10/2025 - 14:04
Influenciador bate carro e morre em frente a cemitério
Influenciador bate carro e morre em frente a cemitério -

Um influenciador digital bateu o carro que dirigia contra uma árvore em Jacobina, no norte da Bahia, neste sábado, 4. O acidente ocorreu na Rua Padre Alfredo, em frente ao Cemitério Jardim da Saudade.

A vítima foi identificada como Alex Luan dos Santos Pereira, o 'Valioso', de 20 anos. Ele morreu na hora.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar (PM), o influenciador estava trafegando em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, batendo na árvore. O carro foi removido para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT).

Outras vítimas

Além dele, outras quatro pessoas estavam no carro, três mulheres e um homem. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital Regional Vicentina Goulart, porém seus respectivos estados de saúde não foram divulgados.

Leia Também:

Gretchen aparece com rosto harmonizado e movimenta comentários
Miss e Mister Bahia: final acontece neste domingo, 5, em Salvador
Gominho perde todo o dinheiro e denuncia falha em banco após golpe

Quem é o influenciador

O influenciador Alex Luan dos Santos Pereira, conhecido como 'Valioso', somava mais de 280 mil seguidores no Instagram, rede social onde ele compartilhava vídeos de humor.

Não foram divulgadas informações sobre o velório, mas o corpo dele será sepultado no município do norte baiano. O acidente foi registrado pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

influencer influenciador jacobina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciador bate carro e morre em frente a cemitério
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Influenciador bate carro e morre em frente a cemitério
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Influenciador bate carro e morre em frente a cemitério
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Influenciador bate carro e morre em frente a cemitério
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x