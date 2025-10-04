Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TALENTOS BAIANOS

Miss e Mister Bahia: final acontece neste domingo, 5, em Salvador

Cerca de 60 candidatos, distribuídos nas categorias infantil, pré-teen, juvenil e adulto, disputam os títulos desta edição

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/10/2025 - 11:19 h
Mayara Nascimento e Kaique Souza atual Miss e mister Bahia Oficial do Rio 2024
Mayara Nascimento e Kaique Souza atual Miss e mister Bahia Oficial do Rio 2024 -

Neste domingo, 5, o Teatro da Cidade, localizado no Colégio Villa, na Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, em Salvador, será palco de mais uma edição do Miss e Mister Bahia Oficial (MMBO). Criado em 2012, o concurso é considerado uma das principais vitrines para crianças, jovens e adultos que sonham com uma carreira no mundo da moda e da beleza.

Ao todo, 60 candidatos disputarão o título em diferentes categorias: Bebê, Baby, Mini, Mirim, Pré-Teen, Juvenil e Adulto. A diversidade de faixas etárias faz parte da proposta do evento, que busca revelar novos talentos desde cedo e fortalecer a presença da Bahia em concursos de beleza nacionais e internacionais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Então, o concurso está estabelecido desde 2012, idealizado por André Menegry. E aí ele mantém esse concurso oficial na Bahia, descobrindo modelos e talentos e é despontando para o mundo", explicou Pepê Santos, diretor da Agência One Models e do MMBO.

Pepê Santos, diretor da Agência One Models e do MMBO
Pepê Santos, diretor da Agência One Models e do MMBO | Foto: Divulgação MMBO

"Os candidatos representam cidades baianas, municípios e praias litorâneas. A gente tem uma média de 60 candidatos dividido na categoria infantil, que é dividido em subgrupos, bebê, baby, mini, mirim e pre-teen. E na categoria juvenil e adulto, homens e mulheres de 33 e 40 anos", acrescentou ele.

Mais do que um concurso de beleza

Segundo a organização, a edição de 2025 vai além da celebração da beleza. O concurso também destaca valores como representatividade, disciplina e profissionalismo. O público poderá acompanhar os desfiles e conhecer os novos talentos que conquistarão as faixas de Miss e Mister Bahia, abrindo caminho para oportunidades no mercado da moda.

Levi Mendes e Carol Prado, Mister Bahia e Miss Bahia 2024
Levi Mendes e Carol Prado, Mister Bahia e Miss Bahia 2024 | Foto: Divulgação MMBO

"Os vencedores ganham prêmios, brinde, agenciamento e encaminhamento para os concursos nacionais. Esses encaminhamentos, a agência ajuda e dá auxílio para os concursos nacionais que são parceiros nossos. Eles também ganham uma bonificação em dinheiro pelo prêmio oficial e também uma novidade que a gente tem agora: a categoria internet. O candidato que ganha internet, ele também ganha essa bonificação em dinheiro", contou o diretor.

Da Bahia para o mundo

O MMBO já revelou nomes que ultrapassaram as passarelas locais e conquistaram espaço internacional. Entre eles está Adriele Peixoto, que venceu os títulos de Miss Bahia e Miss Brasil, e hoje atua como modelo em editoriais e campanhas na Europa. Em 2023, foi a vez de Mariele Paixão repetir o feito e se destacar nacionalmente.

Os atuais detentores das faixas, Mayara Nascimento e Felipe Vaz, também são exemplos do impacto do concurso. Ambos atuam como modelos profissionais e estarão neste domingo no júri da categoria adulto.

Leia Também:

Gominho perde todo o dinheiro e denuncia falha em banco após golpe
Samantha Schmutz revela motivo de não querer ter filhos
Marcelo Sangalo faz 16 anos e ganha declaração emocionante de Ivete

"Alguns candidatos que já participaram do concurso foram agenciados por nós e encaminhados para trabalhos publicitários. Temos grandes destaques, como Adriele Peixoto, que já foi Miss Bahia e depois Miss Brasil, em São Paulo. Hoje mora em Paris, onde também atua como modelo. Mariele Paixão, Miss Bahia e Miss Brasil, em 2023, também está na Europa. Ambas exercem a função de modelos até hoje. Também temos Mayara Nascimento e Felipe Vaz que seguem atuando como modelos, com trabalhos relevantes em Salvador", concluiu Pepê Santos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adriele Peixoto Bahia Colégio Villa concurso beleza concurso de beleza Bahia concurso em salvador Mariele Paixão Miss e Mister Bahia 2025 MMBO Salvador modelos baianos Pepê Santos Salvador talentos da moda baiana Teatro da Cidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mayara Nascimento e Kaique Souza atual Miss e mister Bahia Oficial do Rio 2024
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Mayara Nascimento e Kaique Souza atual Miss e mister Bahia Oficial do Rio 2024
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Mayara Nascimento e Kaique Souza atual Miss e mister Bahia Oficial do Rio 2024
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Mayara Nascimento e Kaique Souza atual Miss e mister Bahia Oficial do Rio 2024
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x