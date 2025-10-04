Miss e Mister Bahia: final acontece neste domingo, 5, em Salvador

Mayara Nascimento e Kaique Souza atual Miss e mister Bahia Oficial do Rio 2024 - Foto: Divulgação MMBO

Neste domingo, 5, o Teatro da Cidade, localizado no Colégio Villa, na Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, em Salvador, será palco de mais uma edição do Miss e Mister Bahia Oficial (MMBO). Criado em 2012, o concurso é considerado uma das principais vitrines para crianças, jovens e adultos que sonham com uma carreira no mundo da moda e da beleza.

Ao todo, 60 candidatos disputarão o título em diferentes categorias: Bebê, Baby, Mini, Mirim, Pré-Teen, Juvenil e Adulto. A diversidade de faixas etárias faz parte da proposta do evento, que busca revelar novos talentos desde cedo e fortalecer a presença da Bahia em concursos de beleza nacionais e internacionais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Então, o concurso está estabelecido desde 2012, idealizado por André Menegry. E aí ele mantém esse concurso oficial na Bahia, descobrindo modelos e talentos e é despontando para o mundo", explicou Pepê Santos, diretor da Agência One Models e do MMBO.

Pepê Santos, diretor da Agência One Models e do MMBO | Foto: Divulgação MMBO

"Os candidatos representam cidades baianas, municípios e praias litorâneas. A gente tem uma média de 60 candidatos dividido na categoria infantil, que é dividido em subgrupos, bebê, baby, mini, mirim e pre-teen. E na categoria juvenil e adulto, homens e mulheres de 33 e 40 anos", acrescentou ele.

Mais do que um concurso de beleza

Segundo a organização, a edição de 2025 vai além da celebração da beleza. O concurso também destaca valores como representatividade, disciplina e profissionalismo. O público poderá acompanhar os desfiles e conhecer os novos talentos que conquistarão as faixas de Miss e Mister Bahia, abrindo caminho para oportunidades no mercado da moda.

Levi Mendes e Carol Prado, Mister Bahia e Miss Bahia 2024 | Foto: Divulgação MMBO

"Os vencedores ganham prêmios, brinde, agenciamento e encaminhamento para os concursos nacionais. Esses encaminhamentos, a agência ajuda e dá auxílio para os concursos nacionais que são parceiros nossos. Eles também ganham uma bonificação em dinheiro pelo prêmio oficial e também uma novidade que a gente tem agora: a categoria internet. O candidato que ganha internet, ele também ganha essa bonificação em dinheiro", contou o diretor.

Da Bahia para o mundo

O MMBO já revelou nomes que ultrapassaram as passarelas locais e conquistaram espaço internacional. Entre eles está Adriele Peixoto, que venceu os títulos de Miss Bahia e Miss Brasil, e hoje atua como modelo em editoriais e campanhas na Europa. Em 2023, foi a vez de Mariele Paixão repetir o feito e se destacar nacionalmente.

Os atuais detentores das faixas, Mayara Nascimento e Felipe Vaz, também são exemplos do impacto do concurso. Ambos atuam como modelos profissionais e estarão neste domingo no júri da categoria adulto.

"Alguns candidatos que já participaram do concurso foram agenciados por nós e encaminhados para trabalhos publicitários. Temos grandes destaques, como Adriele Peixoto, que já foi Miss Bahia e depois Miss Brasil, em São Paulo. Hoje mora em Paris, onde também atua como modelo. Mariele Paixão, Miss Bahia e Miss Brasil, em 2023, também está na Europa. Ambas exercem a função de modelos até hoje. Também temos Mayara Nascimento e Felipe Vaz que seguem atuando como modelos, com trabalhos relevantes em Salvador", concluiu Pepê Santos.