ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Marcelo Sangalo faz 16 anos e ganha declaração emocionante de Ivete

Primogênito da cantora baiana completou 16 anos

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 12:22 h | Atualizada em 02/10/2025 - 13:23
Filho de Ivete, Marcelo Sangalo completou 16 anos nesta quinta-feira
Filho de Ivete, Marcelo Sangalo completou 16 anos nesta quinta-feira

O filho primogênito de Ivete Sangalo completou 16 anos nesta quinta-feira (2) e já começou o dia rodeado de amor. O jovem Marcelo Sangalo recebeu uma homenagem da mãe nas redes sociais, com direito a um texto emocionante e fotos raras da infância.

“Eu me emociono só pensando aqui o quanto eu tenho pra falar sobre você, sobre esse cara que chegou trazendo o meu sorriso mais puro e leve, trouxe pra minha vida o sentido mais completo de existir. O amor maior que eu poderia provar você me trouxe. A mamãe tem orgulho de você meu filhão”, escreveu a cantora.

A artista baiana exaltou as qualidades de Marcelinho: “Você é um cara tão especial, tão generoso e de uma doçura que não tem tamanho. Humano! Você é humano e isso é o que você deixa na vida de cada um que lhe conhece. Eu te amo demais, mãe. Mamãe tá aqui com você pra tudo! Estamos juntos nessa caminhada linda que é ser sua mãe”.

Marcelo Sangalo é fruto do relacionamento de Ivete Sangalo e do nutricionista e empresário Daniel Cady. Além do adolescente, o casal também tem as gêmeas Marina e Helena.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

x