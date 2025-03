Anitta revela atitude de Ivete Sangalo após pedido de perdão

Anitta falou do pedido de desculpas a Ivete Sangalo - Foto: Divulgação | Globo

Anitta e Ivete Sangalo já demonstraram que estão novamente próximas, após alguns anos afastadas. A prova disto é que, no final do ano, elas lançaram uma parceria musical. Nesta quarta-feira, 5, a funkeira decidiu abrir o jogo sobre como foi o pedido de perdão para a baiana.

A carioca, que, segundo rumores, teria ficado chateada por problema enfrentado em programa de TV, comentou que escreveu um longo texto para Ivete depois de deixar um retiro espiritual.

"Uma das primeiras pessoas que eu fui pedir perdão depois do retiro foi para a Ivete. Eu escrevi um textão para ela, de tudo que eu achava que tinha me equivocado", confessou Anitta ao portal Hugo Gloss. "Eu era muito novinha quando comecei minha carreira, tinha 19 anos, bombei com 20, 21", seguiu.

A funkeira ainda explicou que entrou em um "grande lugar do autoconhecimento": "A gente se perdoar e não ficar ali punindo a si mesma pelos erros. Entender que, pô, estava num processo e fui equivocada. Tá tudo bem, agora posso fazer diferente".

Por fim, ela disse que foi surpreendida pela forma como Ivete Sangalo a recebeu: "O jeito que ela me recebeu foi incrível. Foi muito de uma pessoa madura e que entende do processo da vida".