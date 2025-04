VÍDEO: Ivete faz "show" improvisado em trem no Peru; assista

Ivete Sangalo apareceu cantando em trem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo está aproveitando as férias com o marido, Daniel Cady, no Peru, mas mostrou que não consegue largar o microfone.

Em viagem, a artista viveu um momento bem inesperado, neste domingo, 30. O nutricionista mostrou o momento em que, durante um passeio de trem a caminho de Machu Picchu, ela se apresentou para os passageiros.

Isso ocorreu quando ela ouviu uma banda local no fundo do trem. "Depois do rango fomos dar uma caminhada pelo trem para fazer a digestão, ela não se aguentou e já começou a tocar discretamente", disse Cady, que gravou todo o momento inusitado.

"O ouvido dela é muito potente, escutou um som de longe e lá fomos nós saber o que estava rolando", afirmou ainda o marido.

De acordo com o nutricionista, ela começou a tocar com a banda e, em seguida, decidiu cantar em espanhol ao lado dos músicos. "O melhor de tudo foi ver a reação da banda e das pessoas que não conheciam a cantora", disse.