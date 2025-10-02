Menu
SINCERA

Samantha Schmutz revela motivo de não querer ter filhos

A artista explicou o porquê não pretende ter filhos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/10/2025 - 20:27 h
A famosa falou abertamente sobre o tema
A famosa falou abertamente sobre o tema -

Samantha Schmutz abriu o coração e revelou o motivo de não querer ter filhos. A atriz, de 35 anos, confessou que não se sente preparada para lidar com as responsabilidades que envolvem a educação de uma criança.

“Dá muito trabalho. Eu já tenho uma sobrinha maravilhosa que pego e devolvo. Eu escolhi, realmente, ficar com a minha profissão. Acho que eu ia ser muito preocupada e uma mãe chata, porque eu ia ser superprotetora demais”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

“Mas [tomar essa decisão] é abrir mão de uma coisa difícil, porque nada é mais bizarro e mágico do que você construir uma pessoa dentro da sua barriga, né? Tipo, você é milagre de Deus, mas eu não tenho nenhum arrependimento até agora”, completou.

Intoxicado com metanol, cantor Hungria tem estado de saúde atualizado
600 dólares por mês para trabalhar na Rússia? Entenda proposta que viralizou
Poliana Rocha ‘adota’ jovem baiano ilegalmente e é detonada na web

A famosa reforçou que não pretende gerar uma criança, mas não descarta a possibilidade de adotar um dia, caso a vontade sueja. “Se eu quiser ter um filho mais pra frente posso adotar uma criança“, concluiu.

