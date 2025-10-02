Samantha Schmutz revela motivo de não querer ter filhos

A famosa falou abertamente sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram

Samantha Schmutz abriu o coração e revelou o motivo de não querer ter filhos. A atriz, de 35 anos, confessou que não se sente preparada para lidar com as responsabilidades que envolvem a educação de uma criança.

“Dá muito trabalho. Eu já tenho uma sobrinha maravilhosa que pego e devolvo. Eu escolhi, realmente, ficar com a minha profissão. Acho que eu ia ser muito preocupada e uma mãe chata, porque eu ia ser superprotetora demais”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

“Mas [tomar essa decisão] é abrir mão de uma coisa difícil, porque nada é mais bizarro e mágico do que você construir uma pessoa dentro da sua barriga, né? Tipo, você é milagre de Deus, mas eu não tenho nenhum arrependimento até agora”, completou.

A famosa reforçou que não pretende gerar uma criança, mas não descarta a possibilidade de adotar um dia, caso a vontade sueja. “Se eu quiser ter um filho mais pra frente posso adotar uma criança“, concluiu.