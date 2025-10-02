600 dólares por mês para trabalhar na Rússia? Entenda proposta que viralizou

- Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma proposta de emprego fora do Brasil viralizou nas redes sociais nesta semana. O suposto intercâmbio de trabalho na Rússia, chamado Start Program, que oferecia um salário inicial de US$ 540 a US$ 680 (entre R$ 2.873 e R$ 3.618), chamou a atenção dos internautas.

A proposta, divulgada por influenciadoras famosas brasileiras, consistia em recrutar mulheres brasileiras jovens, na faixa etária de 18 a 22 anos. O programa de emprego também oferecia possibilidade de promoções, cursos, passagem de avião, plano de saúde e moradia pagos pela empresa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de parecer uma ótima oportunidade para mudar de vida, a oferta chamou atenção de alguns internautas, já que a empresa não possui um registro oficial. O influenciador Guga Figueiredo, conhecido como o Xerife da Internet, divulgou que os dados disponibilizados pela Start Program eram falsos.

Ele revelou que fez pesquisas sobre a companhia e identificou que as informações do site oficial não eram verdadeiras ou estavam sendo copiadas de outras páginas na internet, acendendo um alerta para o esquema de tráfico humano.

@gugafigueired0 Os perfis da empresa foram banidos, vídeos foram excluídos e as blogueiras estão apagando os rastros. ♬ som original - Guga Figueiredo

Os vídeos de divulgação da empresa também chegaram a ser excluídos de plataformas como TikTok e Instagram após as denúncias feitas pelo influenciador e os seguidores dele.

Pronunciamento

Cientes da falta de veracidade da tal empresa, internautas começaram a acusar as influenciadoras que divulgaram o programa de contribuem com o tráfico humano. Alegando que elas se importavam mais com o dinheiro do que com a segurança das seguidoras.

Dentre as famosas que fizeram vídeo de publicidade estavam Aila Loures, Amanda Pontes, Catherine Bascoy, MC Thammy, Zabetta Macarini e Amanda Pontes. Cientes da repercussão em torno do caso, as moças usaram suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

“Eu sou influenciadora, trabalho com publicidade, esse é o meu trabalho. Sou formada em marketing e, nesse caso, toda a documentação da empresa foi enviada para mim: CNPJ, perfil da brasileira que está na Rússia, o programa supostamente legalizado pelo governo e autorização de funcionamento. Tudo isso foi apresentado como garantia de que a empresa era de intercâmbio, levando meninas para a Rússia para trabalhar lá”, explicou Thammy.

Já Aila pediu perdão e afirmou que está aguardando o posicionamento da empresa que a contratou para divulgar o tal intercâmbio. “No momento eu estou esperando o posicionamento da agência que contratou o meu escritório para eu fazer a publicidade, para então trazer mais detalhes para vocês. Mas eu já peço perdão por tudo. Peço desculpas por ter sido atrelada a esse tipo de coisa. Espero que isso nunca mais aconteça e eu me desculpo do fundo do coração. Isso não é quem eu sou, não são as coisas que eu luto, que eu acredito”, disparou.