Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ADOÇÃO ILEGAL

Poliana Rocha ‘adota’ jovem baiano ilegalmente e é detonada na web

A esposa de Leonardo contou detalhes sobre o caso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/10/2025 - 16:21 h
A esposa do cantor doi detonada na web
A esposa do cantor doi detonada na web -

Poliana Rocha se envolveu em uma polêmica nas redes sociais, nesta quarta-feira, 1. A esposa do cantor Leonardo foi detonada nas redes sociais, após revelar que adotou ilegalmente um jovem baiano, de 15 anos, que morava na cidade de Ilhéus.

A confissão foi feita durante a participação dela no programa ‘Sensacional’, da RedeTV!. “O Leonardo estava em Ilhéus, viu um menino na praia, ficou com dó, trouxe o menino para morar com a gente em Goiânia. E ele veio. Era como se fosse um filho mesmo. Me chamava de 'mainha'”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A influenciadora explicou que o garoto foi levado por eles sem a autorização dos pais e o intuito era que ele brincasse com o único filho dela, o cantor Zé Felipe. Entretanto, o adolescente passou a ficar deitado no sofá, o que a irritou.

Leia Também:

Conheça 10 festas globais que competem com o Carnaval brasileiro
Marcelo Sangalo faz 16 anos e ganha declaração emocionante de Ivete
Festa da filha de Neymar custará milhões e terá balões importados

“O menino ficou um mês e meio em casa. Só que ele não fazia nada. Zé brincava e ele ficava deitado no sofá. Não fazia nada. Eu falei: 'Leonardo, não tem como, esse menino tem que voltar pra casa dele'”, relembrou.

Por fim, Poliana afirmou que deu uma pensão por quase um ano para o menino. “Comprei roupa, dei passagem e mandei embora. A mãe dele nunca me ligou. Eu dei uma pensão por um ano”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Críticas na web

O relato da famosa acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários negativos dos internautas, que detonaram a atitude de Poliana e Leonardo em levar o menino de forma ilegal.

“O nome disso é sequestro, mas como é rico e famoso trocou o termo né?”, disse uma. “O Zé tinha um pobre de estimação na infância, a mãe achando super normal”, afirmou outra. “Um crime sendo contado de forma como se tivesse feito algo extraordinário”, reforçou uma terceira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leonardo Poliana Rocha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A esposa do cantor doi detonada na web
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A esposa do cantor doi detonada na web
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A esposa do cantor doi detonada na web
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A esposa do cantor doi detonada na web
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x