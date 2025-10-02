Menu
ANIVERSÁRIO DE MAVIE

Festa da filha de Neymar custará milhões e terá balões importados

Local onde vai acontecer a festa recebeu investimentos do próprio Neymar

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/10/2025 - 11:55 h
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie -

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, terá uma festa de aniversário luxuosa. A pequena vai completar dois anos na próxima segunda-feira, 6, mas a comemoração vai acontecer nesta quinta-feira, 2, no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, São Paulo.

Segundo o portal LeoDias, o evento, que promete ser grandioso, está avaliado em cerca de R$ 4 milhões e terá até balões importados da Itália.

O buffet do evento será oferecido pela chef Mônica Chaves, conhecida pelos famosos banquetes das grandes festas de Claudia Leitte.

A decoração, que começou a ser montada ainda na terça-feira, 29, será realizada por Flávia Ribeiro, e conta ainda com dez mil balões que vieram da Itália para a ornamentação do evento.

O local onde vai acontecer a festa estava deteriorado e recebeu investimentos do próprio Neymar para a comemoração do aniversário da filha.

Os convidados que chegarem ao litoral de helicóptero irão pousar no heliponto da Tribuna e seguirão de carro até o Ilha Porchat Clube, em São Vicente, onde será a festança.

O evento vai começar por volta das 14h.

bruna biancardi Mavie neymar

x