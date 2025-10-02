ANIVERSÁRIO DE MAVIE
Festa da filha de Neymar custará milhões e terá balões importados
Local onde vai acontecer a festa recebeu investimentos do próprio Neymar
Por Edvaldo Sales
Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, terá uma festa de aniversário luxuosa. A pequena vai completar dois anos na próxima segunda-feira, 6, mas a comemoração vai acontecer nesta quinta-feira, 2, no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, São Paulo.
Segundo o portal LeoDias, o evento, que promete ser grandioso, está avaliado em cerca de R$ 4 milhões e terá até balões importados da Itália.
O buffet do evento será oferecido pela chef Mônica Chaves, conhecida pelos famosos banquetes das grandes festas de Claudia Leitte.
A decoração, que começou a ser montada ainda na terça-feira, 29, será realizada por Flávia Ribeiro, e conta ainda com dez mil balões que vieram da Itália para a ornamentação do evento.
O local onde vai acontecer a festa estava deteriorado e recebeu investimentos do próprio Neymar para a comemoração do aniversário da filha.
Os convidados que chegarem ao litoral de helicóptero irão pousar no heliponto da Tribuna e seguirão de carro até o Ilha Porchat Clube, em São Vicente, onde será a festança.
O evento vai começar por volta das 14h.
