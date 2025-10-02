CURIOSIDADE
Conheça 10 festas globais que competem com o Carnaval brasileiro
Descubra festividades tradicionais pelo mundo que celebram a alegria e a tradição
Entre as festas mais populares do mundo, o Brasil se destaca com o sucesso do Carnaval, celebrado anualmente e marcado pelas escolas de samba, blocos de rua e uma mistura de ritmos que contagia milhões de pessoas.
No entanto, você sabia que existem muitas festas e celebrações semelhantes que competem em fama e grandiosidade com a festa brasileira? Confira a lista com 10 destinos que também têm carnavais ou festividades tradicionais de grande impacto cultural.
Confira os 10 carnavais
- Colônia, Alemanha
Na Alemanha, o Carnaval é conhecido como Karneval, Fasching ou Fastnacht. Durante a festa, os foliões se fantasiam de diversos personagens e tomam as ruas em uma das maiores celebrações do país.
- New Orleans, EUA
O famoso Mardi Gras é uma explosão de cores, música e gastronomia. Entre os destaques, estão os desfiles, as máscaras típicas e os pratos à base de camarão, que fazem parte da tradição local.
- Veneza, Itália
Elegância é a marca do Carnaval de Veneza. Os foliões se vestem com trajes inspirados na moda medieval e desfilam pelas ruas com as icônicas máscaras venezianas.
- Nice, França
O Carnaval de Nice é conhecido mundialmente pela sua Batalha das Flores, onde carros alegóricos são decorados com arranjos florais e os participantes jogam flores na plateia.
- Trinidad e Tobago
Com praias paradisíacas como cenário, o Carnaval de Trinidad e Tobago é famoso por durar vários dias e pela animação contagiante, marcada por música, dança e fantasias coloridas.
- Barranquilla, Colômbia
Declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o Carnaval de Barranquilla é uma das maiores festas da Colômbia, misturando ritmos locais como a cumbia a desfiles grandiosos.
- Binche, Bélgica
No Carnaval de Binche, os foliões se fantasiam de diferentes formas e participam da tradicional brincadeira de atirar laranjas na multidão, símbolo de prosperidade.
- Salvador, Brasil
O Carnaval de Salvador é considerado uma das maiores festas de rua do planeta. Ao som dos trios elétricos e do axé, milhões de pessoas se reúnem para celebrar em uma mistura de música, dança e energia única.
- La Paz, Bolívia
O Carnaval de La Paz é vibrante, repleto de cores, música e diversidade cultural. Além dos desfiles, há danças folclóricas e brincadeiras que envolvem toda a comunidade.
- Rio de Janeiro, Brasil
Por último, mas não menos importante, está o Carnaval do Rio de Janeiro, conhecido mundialmente como a maior festa popular do planeta. Com desfiles das escolas de samba, blocos de rua e shows, é um espetáculo de diversidade, criatividade e alegria.
