Conheça 10 festas globais que competem com o Carnaval brasileiro

Brasil se destaca com o sucesso do Carnaval - Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

Entre as festas mais populares do mundo, o Brasil se destaca com o sucesso do Carnaval, celebrado anualmente e marcado pelas escolas de samba, blocos de rua e uma mistura de ritmos que contagia milhões de pessoas.

No entanto, você sabia que existem muitas festas e celebrações semelhantes que competem em fama e grandiosidade com a festa brasileira? Confira a lista com 10 destinos que também têm carnavais ou festividades tradicionais de grande impacto cultural.

Confira os 10 carnavais

Colônia, Alemanha

Na Alemanha, o Carnaval é conhecido como Karneval, Fasching ou Fastnacht. Durante a festa, os foliões se fantasiam de diversos personagens e tomam as ruas em uma das maiores celebrações do país.

New Orleans, EUA

O famoso Mardi Gras é uma explosão de cores, música e gastronomia. Entre os destaques, estão os desfiles, as máscaras típicas e os pratos à base de camarão, que fazem parte da tradição local.

Veneza, Itália

Elegância é a marca do Carnaval de Veneza. Os foliões se vestem com trajes inspirados na moda medieval e desfilam pelas ruas com as icônicas máscaras venezianas.

Nice, França

O Carnaval de Nice é conhecido mundialmente pela sua Batalha das Flores, onde carros alegóricos são decorados com arranjos florais e os participantes jogam flores na plateia.

Trinidad e Tobago

Com praias paradisíacas como cenário, o Carnaval de Trinidad e Tobago é famoso por durar vários dias e pela animação contagiante, marcada por música, dança e fantasias coloridas.

Barranquilla, Colômbia

Declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o Carnaval de Barranquilla é uma das maiores festas da Colômbia, misturando ritmos locais como a cumbia a desfiles grandiosos.

Binche, Bélgica

No Carnaval de Binche, os foliões se fantasiam de diferentes formas e participam da tradicional brincadeira de atirar laranjas na multidão, símbolo de prosperidade.

Salvador, Brasil

O Carnaval de Salvador é considerado uma das maiores festas de rua do planeta. Ao som dos trios elétricos e do axé, milhões de pessoas se reúnem para celebrar em uma mistura de música, dança e energia única.

La Paz, Bolívia

O Carnaval de La Paz é vibrante, repleto de cores, música e diversidade cultural. Além dos desfiles, há danças folclóricas e brincadeiras que envolvem toda a comunidade.

Rio de Janeiro, Brasil

Por último, mas não menos importante, está o Carnaval do Rio de Janeiro, conhecido mundialmente como a maior festa popular do planeta. Com desfiles das escolas de samba, blocos de rua e shows, é um espetáculo de diversidade, criatividade e alegria.