HYPE

BookTok em ação: TikTok lança votação para concurso literário

Concurso é uma iniciativa que busca revelar os próximos best-sellers comentados na plataforma

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

01/10/2025 - 14:50 h
Sucesso do nicho “BookTok” tem sido fundamental para impulsionar obras literárias nacionais
Sucesso do nicho "BookTok" tem sido fundamental para impulsionar obras literárias nacionais

Uma das maiores plataformas digitais da atualidade, o TikTok, lançou nesta quarta-feira,1º, a votação para o “Livros do Futuro”, concurso literário promovido pela rede social. A votação segue até o dia 11 de outubro e permite ao público escolher um candidato por cada gênero literário, entre os 150 semifinalistas selecionados previamente pela banca avaliadora.

Como funciona o concurso?

Os participantes devem apresentar um vídeo no TikTok descrevendo a ideia de seu livro, para que os usuários decidam qual projeto mais gostariam de ler.

Na primeira etapa, cerca de 2.500 pessoas se inscreveram no concurso. Em seguida, os jurados realizaram uma triagem com base nas sinopses enviadas e selecionaram 50 semifinalistas por gênero. Já na segunda fase, os escolhidos são avaliados por meio de votação aberta ao público.

De acordo com a plataforma, o concurso “Livros do Futuro” é uma iniciativa do BookTok Brasil que busca revelar os próximos best-sellers comentados no TikTok.

O sucesso do nicho “BookTok” tem sido fundamental para impulsionar obras literárias nacionais e internacionais, resultando em aumento de vendas e maior valorização de escritores.

O projeto conta ainda com a parceria de três grandes editoras brasileiras: Globo Livros, que publicará o vencedor da categoria Romance; HarperCollins Brasil, responsável pelo título de Suspense; e Record, que lançará o livro de Fantasia. A votação está disponível no site oficial do concurso.

