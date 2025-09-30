Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
ABRIU O JOGO

Virginia expõe reação da mãe após divórcio com Zé Felipe: "Depressão"

Margareth Serrão, mãe da influenciadora, quase entrou em depressão após anúncio do fim do casamento

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/09/2025 - 16:48 h
Virginia Fonseca voltou a comentar sobre o divórcio com o cantor Zé Felipe
A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou a comentar sobre o divórcio com o cantor Zé Felipe, anunciado em maio deste ano. Durante uma live nesta terça-feira, 30, ela revelou que a mãe, Margareth Serrão, teve uma reação difícil ao receber a notícia da separação.

“Ela quase entrou em depressão”, contou Virginia, ao destacar que a decisão afetou toda a família. O relato surgiu enquanto a apresentadora do SBT falava sobre a relação entre mães e filhas.

Leia Também:

MC Mirella rompe o silêncio sobre ‘traição’ de Dynho com Sthe Matos
Após 26 anos, Vampeta anuncia novo ensaio +18: “Prepare-se”
Oruam realiza desejo inusitado após deixar a cadeia

“Ser mãe é sentir o maior amor do mundo, mas é um amor que dói. Minhas escolhas ainda mexem com ela”, afirmou, em conversa com os sócios Samara Pink e Thiago Stabile.

Margareth já havia declarado, na época do anúncio do término, que foi pega de surpresa pela filha. “Eu fui pega de surpresa, eu só soube na hora que vocês souberam, eu não sabia que isso ia acontecer, não”, disse.

Quem decidiu pelo fim?

Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, Zé Felipe explicou que a separação foi decidida em conjunto.

“A Virginia e eu, foi junto, porque já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz. Eu acho que era um sofrimento muito interno que não queria transparecer um para o outro”, revelou.

O cantor afirmou que ambos tentaram salvar a relação, inclusive com viagens e terapia de casal. “Tentamos de tudo, fizemos terapia, a gente conversou, viajamos juntos sozinhos, fomos para o Japão, a viagem foi maravilhosa, mas quando a gente voltou a gente não ia conseguir estar vivendo como casal infeliz em uma casa com três crianças", disse.

"Que energia eu e a Virginia ia ter vivendo infeliz, então a gente preservou a boa relação, tenho um carinho muito grande pela Virginia, uma ligação eterna que são os filhos, assim foi melhor”, completou.

