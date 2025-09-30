REPERCUTIU
Oruam realiza desejo inusitado após deixar a cadeia
Cantor saiu da cadeia na segunda-feira, 29
Por Edvaldo Sales
O cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, passou mais de 60 dias preso e decidiu aproveitar a sua primeira noite em liberdade. Ele deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final da tarde de segunda-feira, 29.
Logo após a sua saída, o artista compartilhou alguns registros cercado por diversos lanches de uma famosa rede de fast food. “Eu estava doido para comer isso”, disse, cercado por hambúrgueres e batatas fritas. Além disso, ele utilizou uma máscara de Homem-Aranha nos registros.
“Quero lançar minhas músicas, lançar meu creme de cabelo e ficar tranquilo”, falou o artista sobre os seus planos para o futuro. “Eu via Deus nas grades, via Deus no chão de concreto, via Deus nos mínimos detalhes. Lá, você consegue ver Deus nos mínimos detalhes”, completou.
Saída da cadeia
Oruam saiu da unidade prisional após o ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogar a prisão preventiva do artista, em decisão concedida na noite de sexta-feira, 26. O magistrado considerou que não havia provas da “periculosidade” que justificassem a manutenção da prisão.
O cantor foi preso em 22 de julho, depois de se entregar à polícia. O mandado de prisão preventiva foi expedido em razão de uma confusão entre o artista e agentes da Polícia Civil durante uma operação realizada em sua residência, no bairro Joá, Zona Oeste do Rio, no dia anterior.
O artista foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.
