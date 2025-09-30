Menu
ENTRETENIMENTO
REPERCUTIU

Oruam realiza desejo inusitado após deixar a cadeia

Cantor saiu da cadeia na segunda-feira, 29

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 11:43 h
Oruam compartilhou alguns registros nas redes sociais
O cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, passou mais de 60 dias preso e decidiu aproveitar a sua primeira noite em liberdade. Ele deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final da tarde de segunda-feira, 29.

Logo após a sua saída, o artista compartilhou alguns registros cercado por diversos lanches de uma famosa rede de fast food. “Eu estava doido para comer isso”, disse, cercado por hambúrgueres e batatas fritas. Além disso, ele utilizou uma máscara de Homem-Aranha nos registros.

“Quero lançar minhas músicas, lançar meu creme de cabelo e ficar tranquilo”, falou o artista sobre os seus planos para o futuro. “Eu via Deus nas grades, via Deus no chão de concreto, via Deus nos mínimos detalhes. Lá, você consegue ver Deus nos mínimos detalhes”, completou.

Oruam celebrando
Oruam celebrando | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Saída da cadeia

Oruam saiu da unidade prisional após o ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogar a prisão preventiva do artista, em decisão concedida na noite de sexta-feira, 26. O magistrado considerou que não havia provas da “periculosidade” que justificassem a manutenção da prisão.

O cantor foi preso em 22 de julho, depois de se entregar à polícia. O mandado de prisão preventiva foi expedido em razão de uma confusão entre o artista e agentes da Polícia Civil durante uma operação realizada em sua residência, no bairro Joá, Zona Oeste do Rio, no dia anterior.

O artista foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

x