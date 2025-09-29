Oruam deixa prisão com festa dos fãs após 69 dias detido

- Foto: Redes sociais

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, saiu o presídio na tarde desta segunda-feira, 29, após ter sua prisão preventiva revogada, na última sexta-feira, 26.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a soltura ocorreu às 17h08,, na Penitenciária Dr. Serrano Neves, localizada no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista, que estava preso desde o dia 22 de julho, foi recebido com festa por fãs, familiares e amigos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os que acompanharam sua saída estavam diversos nomes do cenário do rap e funk nacional, como:

MC Poze do Rodo;

MC Cabelinho;

Borges;

Chefin;

além de outros artistas.

Após deixar a unidade prisional, Oruam apareceu no teto solar de um carro, utilizando uma máscara do Homem-Aranha, enquanto era seguido por uma multidão de admiradores e por motociclistas até a Avenida Brasil.

Decisão do STJ

Na decisão que revogou a prisão preventiva, o ministro Joel Paciornik destacou a falta de fundamentação adequada por parte do juiz de primeira instância, que, segundo ele, utilizou argumentos genéricos para justificar o risco de fuga ou de reincidência criminal. Oruam, que é réu primário, teria se apresentado espontaneamente à Justiça, o que foi considerado na avaliação do STJ.

Apesar de ter obtido liberdade, o artista deverá cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas:

Apresentação mensal à Justiça;;

Residência fixa com contato atualizado;

Proibição de frequentar o Complexo do Alemão e outras áreas consideradas de risco;

Não se aproximar de outros réus e de um adolescente citado no processo, em um raio de 500 metros;

Restrições para sair da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial;

Recolhimento domiciliar noturno (das 20h às 6h);

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, com monitoramento da Seap.

Acusações

O rapper e outros envolvidos, como Willyam Matheus Vianna, Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais e Victor Hugo Vieira dos Santos, são réus por tentativa de homicídio qualificado, ameaça e dano ao patrimônio público — parte das acusações corre na 27ª Vara Criminal.

Além disso, Oruam já foi indiciado por crimes como:

Tráfico de drogas

Associação ao tráfico

Desacato

Lesão corporal

Resistência qualificada

Corrupção ativa

Condução perigosa com habilitação suspensa

Ligações familiares com o crime organizado

Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV) e preso desde 1996. Ele também é sobrinho de Elias Pereira da Silva, conhecido como "Elias Maluco", condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, ocorrido em 2002.