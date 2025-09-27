Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Oruam: prisão preventiva é revogada pelo STJ

Rapper estava preso desde julho, acusado de tentativa de homicídio contra policiais civis

Redação

Por Redação

27/09/2025 - 15:53 h
Oruam
Oruam -

A prisão preventiva de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, de 25 anos, foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na noite desta sexta-feira, 26. Ele vai responder em liberdade até o julgamento.

O artista é réu por tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis e estava preso na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nova lei altera cobrança de ISS para serviços de guincho
Arma usada em assalto de ex-sogros de Bolsonaro tem numeração raspada
Obra milionária vai recuperar igreja histórica em Salvador

Ele também foi indiciado por outros sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Segundo a polícia, as acusações surgiram após ele tentar impedir a apreensão de um menor procurado por tráfico e roubo.

Oruam foi preso em julho deste ano, quando o cantor atacou policiais civis que foram até sua casa, no Joá, Zona Oeste do Rio, cumprir um mandado contra um adolescente que estava no local. Após a confusão, ele teria se refugiado no Complexo da Penha, na Zona Norte, mas acabou se entregando.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Oruam prisão preventiva Rapper

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oruam
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Oruam
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Oruam
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Oruam
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x