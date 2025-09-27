Oruam: prisão preventiva é revogada pelo STJ

Oruam - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prisão preventiva de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, de 25 anos, foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na noite desta sexta-feira, 26. Ele vai responder em liberdade até o julgamento.

O artista é réu por tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis e estava preso na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu.

Ele também foi indiciado por outros sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Segundo a polícia, as acusações surgiram após ele tentar impedir a apreensão de um menor procurado por tráfico e roubo.

Oruam foi preso em julho deste ano, quando o cantor atacou policiais civis que foram até sua casa, no Joá, Zona Oeste do Rio, cumprir um mandado contra um adolescente que estava no local. Após a confusão, ele teria se refugiado no Complexo da Penha, na Zona Norte, mas acabou se entregando.