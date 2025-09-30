Menu
POLÊMICA

MC Mirella rompe o silêncio sobre ‘traição’ de Dynho com Sthe Matos

Mirella falou sobre o assunto na segunda-feira, 29

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 14:45 h
MC Mirella rompeu o silêncio sobre a polêmica
MC Mirella rompeu o silêncio sobre a polêmica -

A cantoraMC Mirella rompeu o silêncio sobre o período de término com Dynho Alves, após participação dele em ‘A Fazenda 13’. O rapaz teve um envolvimento com a influenciadora baiana Sthe Matos. A declaração da famosa aconteceu no programa De Frente com Blogueirinha, na noite de segunda-feira, 29.

Mirella disse que não quis conversar com Dynho após a saída dele do reality show e que recebeu mensagens de outros participantes sobre o assunto, incluindo o campeão Rico Melquiades.

“Eu nem quis falar com ele, a gente se falou no WhatsApp, mandou mensagem. A galera que tava no confinamento também me mandou mensagem, começaram a falar as coisas. Rico também falou muito comigo, explicou o que aconteceu lá, enfim. Sabe o que é engraçado? Quando ele saiu da Fazenda eu gostava muito da garota que tava envolvida [Sthe Matos]”, disse a funkeira, que afirmou que Sthe deveria pedir desculpas, mas apenas ignorou o assunto e nunca conversou com ela.

Na oportunidade, Mirella pontuou que, para ela, Sthe é “como se fosse um nada”. Além disso, MC Mirella comentou que acompanhava Sthe Matos nas redes sociais e que conversava com ela antes de A Fazenda.

Ela também afirmou que era nítido que a baiana teve algo com Dynho no confinamento do reality show. Na época, o dançarino estava com Mirella e a influenciadora era noiva de Victor Igoh.

“Eu acompanhava ela, a gente conversava no direct, ela sabe disso. Tomava as dores dela com o antigo relacionamento dela lá, que dava várias brigas na internet, enfim. Quando ele saiu de casa eu falei 'tal pessoa vai entrar, fica amigo dela', mas a amizade passou dos limites. No começo até achei que era só amizade, mas depois a gente começou a ver as coisas. Para mim era muito nítido”, finalizou.

x