VIRALIZOU

Influenciadora com condição íntima rara vende absorvente usado e fatura alto

Condição de Annie Charlotte é chamada útero didelfo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 9:13 h
Annie Charlotte é criadora de conteúdo
Annie Charlotte é criadora de conteúdo

A criadora de conteúdo Annie Charlotte decidiu inovar depois de um anúncio que chocou os internautas. Ela revelou que possui uma condição rara: tem duas vaginas. Outra revelação feita pela influenciadora e que surpreendeu foi que ela vai vender um absorvente usado.

Ela tenta vender por 5 mil libras (aproximadamente R$ 35 mil). A britânica contou, em entrevista ao jornal Daily Star, que já havia recebido propostas para comercializar seus produtos de higiene íntima, mas sempre recusou.

“Isso é simplesmente demais. Eles ofereceram milhares e milhares, mas só me deixou com um pouco de nojo. Mas, talvez, se alguém oferecer o preço certo, eu acabe tentando”, contou Annie.

A decisão de colocar o absorvente à venda veio após Annie acumular uma dívida de 180 mil libras em impostos. Agora, por necessidade, ela decidiu aceitar a venda por um valor fixo. “Comece seu lance agora”, disse.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Anniee Charlotte (@annieecharlotte)

Condição rara

Na oportunidade, Annie Charlotte também explicou sua condição médica rara, chamada útero didelfo, que faz com que ela possua duas vaginas. A influenciadora contou ainda ter dois úteros e que pode menstruar através de ambas as vaginas, simultaneamente.

“Eles são problemáticos. Tenho sorte de ter um mês em que ambos sangram, leste e oeste [apelidos para suas vaginas]. As comportas se abrem. Tenho que usar dois OBs”, revelou.

Annie Charlotte Saúde útero didelfo

