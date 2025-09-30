Influenciadora com condição íntima rara vende absorvente usado e fatura alto

Annie Charlotte é criadora de conteúdo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo Annie Charlotte decidiu inovar depois de um anúncio que chocou os internautas. Ela revelou que possui uma condição rara: tem duas vaginas. Outra revelação feita pela influenciadora e que surpreendeu foi que ela vai vender um absorvente usado.

Ela tenta vender por 5 mil libras (aproximadamente R$ 35 mil). A britânica contou, em entrevista ao jornal Daily Star, que já havia recebido propostas para comercializar seus produtos de higiene íntima, mas sempre recusou.

“Isso é simplesmente demais. Eles ofereceram milhares e milhares, mas só me deixou com um pouco de nojo. Mas, talvez, se alguém oferecer o preço certo, eu acabe tentando”, contou Annie.

A decisão de colocar o absorvente à venda veio após Annie acumular uma dívida de 180 mil libras em impostos. Agora, por necessidade, ela decidiu aceitar a venda por um valor fixo. “Comece seu lance agora”, disse.

Condição rara

Na oportunidade, Annie Charlotte também explicou sua condição médica rara, chamada útero didelfo, que faz com que ela possua duas vaginas. A influenciadora contou ainda ter dois úteros e que pode menstruar através de ambas as vaginas, simultaneamente.

“Eles são problemáticos. Tenho sorte de ter um mês em que ambos sangram, leste e oeste [apelidos para suas vaginas]. As comportas se abrem. Tenho que usar dois OBs”, revelou.