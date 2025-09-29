Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Brunna Gonçalves é detonada por presidente de escola de samba

A dançarina foi retirada do posto de musa da escola

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/09/2025 - 21:49 h
A esposa de Ludmilla saiu da Beija-Flor
A esposa de Ludmilla saiu da Beija-Flor -

A saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor continua dando o que falar nas redes sociais. Após a dançarina publicar um texto mandando uma indireta sobre o motivo que a fez sair, o presidente da escola de samba, Almir Reis, se pronunciou sobre o assunto.

“A gente tem o maior carinho pela Brunna, acho ela uma menina maravilhosa, mas ela não é presente, a grande realidade é essa. A gente precisa de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos, não só na hora do glamour. E, infelizmente, devido à agenda dela, que eu entendo, ela não podia”, disse ele, em entrevista ao TV Fama.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O profissional ainda afirmou que as portas estão abertas para a esposa de Ludmilla, mas não para desfilar. “As portas estão abertas para quando quiser vir, mas para desfilar, não! Antes de qualquer coisa, você tem que ter amor. A gente achou melhor dar valor ao nosso povo presente”, completou.

Leia Também:

Oruam deixa prisão com festa dos fãs após 69 dias detido
Voltou! Refrigerante clássico dos anos 80 retorna aos supermercados
Grazi Massafera brinca sobre cheiro de Cauã Reymond: "Faz tantos anos"

Nova escola de samba

Apesar da saída, Brunna desfilará no Carnaval de 2026. A ex-BBB foi convidada para desfilar pela Grande Rio, seguindo a tradição do seu cargo de musa na escola de samba.

O anúncio foi feito através de um vídeo gravado por Ludmilla. “Caxias também é sua casa, musa! Bem-vinda, Brunna!”, escreveu a agremiação na legenda da publicação no Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brunna gonçalves escola de samba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A esposa de Ludmilla saiu da Beija-Flor
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A esposa de Ludmilla saiu da Beija-Flor
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A esposa de Ludmilla saiu da Beija-Flor
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A esposa de Ludmilla saiu da Beija-Flor
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x