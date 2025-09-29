Brunna Gonçalves é detonada por presidente de escola de samba

A esposa de Ludmilla saiu da Beija-Flor - Foto: Reprodução | Instagram

A saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor continua dando o que falar nas redes sociais. Após a dançarina publicar um texto mandando uma indireta sobre o motivo que a fez sair, o presidente da escola de samba, Almir Reis, se pronunciou sobre o assunto.

“A gente tem o maior carinho pela Brunna, acho ela uma menina maravilhosa, mas ela não é presente, a grande realidade é essa. A gente precisa de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos, não só na hora do glamour. E, infelizmente, devido à agenda dela, que eu entendo, ela não podia”, disse ele, em entrevista ao TV Fama.

O profissional ainda afirmou que as portas estão abertas para a esposa de Ludmilla, mas não para desfilar. “As portas estão abertas para quando quiser vir, mas para desfilar, não! Antes de qualquer coisa, você tem que ter amor. A gente achou melhor dar valor ao nosso povo presente”, completou.

Nova escola de samba

Apesar da saída, Brunna desfilará no Carnaval de 2026. A ex-BBB foi convidada para desfilar pela Grande Rio, seguindo a tradição do seu cargo de musa na escola de samba.

O anúncio foi feito através de um vídeo gravado por Ludmilla. “Caxias também é sua casa, musa! Bem-vinda, Brunna!”, escreveu a agremiação na legenda da publicação no Instagram.