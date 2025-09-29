FAMOSOS
Grazi Massafera brinca sobre cheiro de Cauã Reymond: "Faz tantos anos"
Atriz está prestes a estrear como vilã na nova novela da TV Globo
Cauã Reymond tem sido assunto nas redes sociais nos últimos meses. O galã ganhou destaque após uma polêmica sobre seu cheiro nos bastidores das gravações de Vale Tudo. Grazi Massafera, que está prestes a estrear como vilã na nova novela da TV Globo, Três Graças, comentou sobre o ex-marido.
Durante entrevista ao jornal O Globo, a atriz foi questionada sobre o cheiro de Cauã e se ele usava desodorante. “Gente, faz tantos anos… Eu não posso opinar”, disse ela, de forma bem-humorada.
Leia Também:
Ainda na entrevista, Grazi comentou que ia perguntar à filha, Sofia. “Vou perguntar pra Sofia… mas, com certeza, ele deve usar”, afirmou.
Polêmica de Cauã Reymond
Há alguns meses, Bella Campos, que também atua na novela Vale Tudo, gerou polêmica ao se queixar do mesmo assunto. Os boatos surgiram após cenas gravadas em uma academia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes