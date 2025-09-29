Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Grazi Massafera brinca sobre cheiro de Cauã Reymond: "Faz tantos anos"

Atriz está prestes a estrear como vilã na nova novela da TV Globo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/09/2025 - 16:59 h
Grazi Massafera irá estrear na novela Três Graças
Grazi Massafera irá estrear na novela Três Graças -

Cauã Reymond tem sido assunto nas redes sociais nos últimos meses. O galã ganhou destaque após uma polêmica sobre seu cheiro nos bastidores das gravações de Vale Tudo. Grazi Massafera, que está prestes a estrear como vilã na nova novela da TV Globo, Três Graças, comentou sobre o ex-marido.

Durante entrevista ao jornal O Globo, a atriz foi questionada sobre o cheiro de Cauã e se ele usava desodorante. “Gente, faz tantos anos… Eu não posso opinar”, disse ela, de forma bem-humorada.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Humorista condenado por estupro da filha se manifesta publicamente
BBB 26 terá ex-participantes e casas de vidro em todo o Brasil
Globo afasta Gracyanne Barbosa da Dança dos Famosos após acidente

Ainda na entrevista, Grazi comentou que ia perguntar à filha, Sofia. “Vou perguntar pra Sofia… mas, com certeza, ele deve usar”, afirmou.

Polêmica de Cauã Reymond

Há alguns meses, Bella Campos, que também atua na novela Vale Tudo, gerou polêmica ao se queixar do mesmo assunto. Os boatos surgiram após cenas gravadas em uma academia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cauã Reymond Grazi Massafera

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Grazi Massafera irá estrear na novela Três Graças
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Grazi Massafera irá estrear na novela Três Graças
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Grazi Massafera irá estrear na novela Três Graças
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Grazi Massafera irá estrear na novela Três Graças
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x