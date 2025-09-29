Globo afasta Gracyanne Barbosa da Dança dos Famosos após acidente

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução| Redes sociais

Gracyanne Barbosa sofreu uma lesão durante sua participação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo. Segundo a emissora, a artista precisou passar por uma cirurgia após sofrer um acidente na última quinta-feira,25.

O retorno da influenciadora não será possível, já que o tempo de recuperação é de, no mínimo, um mês. A saída de Gracyanne não contará com um substituto, e a comunicação oficial deverá ser feita no próximo Domingão, apresentado por Luciano Huck.

A decisão sobre a retirada de Barbosa começou a ser avaliada ainda na sexta-feira,26, após análise médica. Inicialmente, ela foi atendida pela equipe da emissora, que prestou os primeiros socorros, e depois encaminhada ao seu médico, que constatou a necessidade de cirurgia realizada no Rio de Janeiro.

Atualmente, o Dança dos Famosos é o quadro de maior audiência do programa, chegando a registrar picos de 17 pontos em São Paulo, onde cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista.