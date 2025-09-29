FAMOSOS
Globo afasta Gracyanne Barbosa da Dança dos Famosos após acidente
Influenciadora sofreu lesão durante sua participação no quadro
Gracyanne Barbosa sofreu uma lesão durante sua participação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo. Segundo a emissora, a artista precisou passar por uma cirurgia após sofrer um acidente na última quinta-feira,25.
O retorno da influenciadora não será possível, já que o tempo de recuperação é de, no mínimo, um mês. A saída de Gracyanne não contará com um substituto, e a comunicação oficial deverá ser feita no próximo Domingão, apresentado por Luciano Huck.
A decisão sobre a retirada de Barbosa começou a ser avaliada ainda na sexta-feira,26, após análise médica. Inicialmente, ela foi atendida pela equipe da emissora, que prestou os primeiros socorros, e depois encaminhada ao seu médico, que constatou a necessidade de cirurgia realizada no Rio de Janeiro.
Atualmente, o Dança dos Famosos é o quadro de maior audiência do programa, chegando a registrar picos de 17 pontos em São Paulo, onde cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista.
