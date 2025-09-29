Menu
ENTRETENIMENTO
PARA A PLAYBOY

Grazi Massafera revela valor incrível que recebeu para posar nua

Grazi posou nua após ser vice-campeã do BBB 5

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/09/2025 - 10:37 h
Grazi Massafera
Grazi Massafera -

A atriz Grazi Massafera, de 43 anos, revelou quanto ganhou para posar nua na Playboy em 2005. Ela contou que faturou R$ 1,3 milhão. Segundo a famosa, a sua família queria usar o dinheiro para reformar a casa em que moravam, mas ela investiu em plano de saúde para os parentes.

“Ganhei R$ 1,3 milhão. Minha mãe queria reformar a casa, meu pai queria não sei o quê... mas eu falei: ‘não vão gastar... todo mundo agora vai ter plano de saúde’”, contou em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

A loira revelou também que não gosta de seu ensaio, mas disse não se arrepender da decisão de posar nua. “Em 2005, a Playboy era chique... [Particularmente], acho feio [o ensaio]. É meio datado. Não faria de novo. Mas não me arrependo”, contou.

A famosa posou nua nas páginas da Playboy após ser vice-campeã do BBB 5. Na época, ela ainda não tinha iniciado como atriz em novelas da Globo.

Na ocasião, falou que se sente confortável com o próprio corpo e afirmou: “Sou comilona, mas tenho o metabolismo acelerado. Cuido da saúde. Tenho um problema de colesterol, de família. Por isso, tomo cápsula de arroz”.

