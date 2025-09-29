Bruno Gagliasso se pronuncia após foto de esposa beijando outro homem

Bruno Gagliasso comentou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo Giovanna Ewbank - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Bruno Gagliasso comentou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a esposa, Giovanna Ewbank, após uma foto da apresentadora beijando o produtor teatral Léo Fuchs viralizar nas redes sociais.

Durante a pré-estreia da série animada 'Dindo Léo Pra Dedéu', do amigo Fuchs, o artista conversou com o portal LeoDias e tratou o assunto com ironia.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O responsável fui eu, fui eu que tirei a foto, entendeu? A foto ficou bem tirada?”, disparou Bruno, em tom de brincadeira.

Ewbank também minimizou as críticas: “Beijando é ótimo, né? Dando um selinho. É, mas acho que a gente vai se acostumando (com a repercussão), né? Acho que, no início, a gente se preocupa (com as notícias) e fica nervoso: ‘Ah, estão entendendo errado’. Mas, a partir do momento em que a gente sabe quem é, o que faz, acho que fica mais tranquilo”.



Bruno ainda ressaltou que a situação não passa de um mal-entendido: “Hoje, você pode mostrar o marido dele (Léo), que é um gato. Marido não, né? O noivo é um gato. Aí vão entender que não tem nada a ver. Até porque eu tenho um gato e ele tem um gato”.

Em seguida, ironizou novamente: “Mas hoje as pessoas entendem o que querem entender, tem isso também. Eu nem dormia. Fiquei muito preocupado com o meu melhor amigo beijando a minha esposa. Fiquei muito, realmente. Fiquei muito preocupado!”.

Apesar da repercussão, o ator mostrou tranquilidade e destacou que, em casa, as prioridades são outras: os filhos Titi, Bless e Zyan. “Amar é educar, né? Então, acho que a maior demonstração que a gente pode dar de amor para os nossos filhos é cuidar da saúde deles, do crescimento deles. E, para educar, você tem que ter regra. Quem ama, educa”, afirmou.

Segundo o casal, a criação das crianças inclui disciplina sobre uso de telas. “A gente é chato em relação a isso. Alimentação, telas… Telas, assim, zero. A Titi que ainda está começando, porque fala com a professora. Não tem tela, o Zyan também não. Tem que estar sempre de olho no que está assistindo, entender o que está assistindo”, completaram.