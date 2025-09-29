Humorista condenado por estupro da filha se manifesta publicamente

Humorista Cris Pereira - Foto: Reprodução| Instagram

O humorista Cris Pereira, conhecido por suas participações no programa A Praça é Nossa, do SBT, publicou um vídeo em suas redes sociais no último sábado, após ser condenado por estupro contra a própria filha pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

O comediante ainda pode recorrer da decisão, referente ao crime de estupro de vulnerável. No vídeo, ele afirma ter ficado surpreso com a quebra de sigilo da ação.

Pereira é pai de cinco filhos de relacionamentos diferentes e atualmente é casado com a influenciadora Mary Godoy Pereira, com quem tem dois filhos. Durante a gravação, ele comentou sobre as investigações e o processo: “Participei de todas as provas, testes que me deram e todos me foram favoráveis”.

Ele também declarou estar afastado da filha, vítima do caso, desde 2021, quando o processo teve início: “Não vejo minha filha há quatro anos”.

No vídeo, o humorista agradeceu o apoio dos fãs e familiares diante das acusações: “É só isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou seguir com peito aberto, podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Obrigado pelo carinho e quero dizer para meus filhos que eu amo muito vocês”.

Por fim, Pereira concluiu reafirmando sua confiança no sistema judiciário.

“E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. A justiça divina, ela é certa, mas a justiça dos homens, eu continuo acreditando com todas as minhas forças”, completou.