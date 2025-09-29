CONFIRA MUDANÇAS
BBB 26 terá ex-participantes e casas de vidro em todo o Brasil
Casa mais vigiada do Brasil volta trazendo surpresas e trazendo novas emoções
Uma das casas mais amadas do Brasil está prestes a retornar às telinhas. A 26ª edição do Big Brother Brasil promete surpreender o público com novas dinâmicas e novidades na casa mais vigiada do país.
Nesta temporada, o público terá ainda mais poder de decisão. Por meio do Gshow, as interatividades serão ampliadas, concentrando as principais experiências de participação dos telespectadores.
Leia Também:
Quais as novidades da nova edição do reality?
Logo no início do jogo, a tradicional Casa de Vidro será multiplicada: desta vez, serão cinco versões simultâneas, distribuídas em diferentes regiões do Brasil.
Outra inovação histórica é que, pela primeira vez, o público poderá substituir qualquer jogador dentro da casa. Para isso, o programa contará com um laboratório especial, onde um grupo de confinados enfrentará provas e desafios inéditos para conquistar a preferência da audiência e, assim, garantir uma vaga no reality.
O elenco também ganha um novo grupo além dos já conhecidos Pipocas e Camarotes. A novidade é a categoria Veteranos, formada por ex-participantes que marcaram a trajetória do programa.
E o temido Big Fone não ficou de fora das mudanças. Nesta edição, haverá três aparelhos espalhados pela casa. A decisão sobre qual deles irá tocar, e até mesmo a mensagem transmitida, ficará nas mãos do público.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes