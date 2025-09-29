BBB 26 terá ex-participantes e casas de vidro em todo o Brasil

A casa mais amada do Brasil está prestes a retornar às telinhas - Foto: Reprodução | Globoplay

Uma das casas mais amadas do Brasil está prestes a retornar às telinhas. A 26ª edição do Big Brother Brasil promete surpreender o público com novas dinâmicas e novidades na casa mais vigiada do país.

Nesta temporada, o público terá ainda mais poder de decisão. Por meio do Gshow, as interatividades serão ampliadas, concentrando as principais experiências de participação dos telespectadores.

Quais as novidades da nova edição do reality?

Logo no início do jogo, a tradicional Casa de Vidro será multiplicada: desta vez, serão cinco versões simultâneas, distribuídas em diferentes regiões do Brasil.

Outra inovação histórica é que, pela primeira vez, o público poderá substituir qualquer jogador dentro da casa. Para isso, o programa contará com um laboratório especial, onde um grupo de confinados enfrentará provas e desafios inéditos para conquistar a preferência da audiência e, assim, garantir uma vaga no reality.

O elenco também ganha um novo grupo além dos já conhecidos Pipocas e Camarotes. A novidade é a categoria Veteranos, formada por ex-participantes que marcaram a trajetória do programa.

E o temido Big Fone não ficou de fora das mudanças. Nesta edição, haverá três aparelhos espalhados pela casa. A decisão sobre qual deles irá tocar, e até mesmo a mensagem transmitida, ficará nas mãos do público.