NOSTÁLGICO
Voltou! Refrigerante clássico dos anos 80 retorna aos supermercados
Produto é conhecido como um dos maiores sucessos da época
Um dos maiores sucessos da década de 1980 voltou aos supermercados. Lançado em 1984 pela PepsiCo, o refrigerante Slice tem na composição 10% de suco de frutas.
Famoso pelos sabores diferenciados, o Slice desapareceu dos supermercados ao longo dos anos, deixando saudade entre os consumidores no início dos anos 2000.
Após duas décadas, o Slice retorna aos mercados com sua receita reformulada. A volta vem junto com uma parceria com a marca norte-americana Suja Juice, que trouxe os famosos refrigerantes de volta, agora com nutrientes adicionados e redução de açúcar, contendo apenas cinco gramas por lata.
Entre os novos sabores disponíveis estão laranja, limão-lima, cola clássica e toranja spritz.
