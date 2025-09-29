Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOSTÁLGICO

Voltou! Refrigerante clássico dos anos 80 retorna aos supermercados

Produto é conhecido como um dos maiores sucessos da época

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/09/2025 - 17:41 h | Atualizada em 29/09/2025 - 18:40
Slice é uma opção saudável e inovadora
Slice é uma opção saudável e inovadora -

Um dos maiores sucessos da década de 1980 voltou aos supermercados. Lançado em 1984 pela PepsiCo, o refrigerante Slice tem na composição 10% de suco de frutas.

Famoso pelos sabores diferenciados, o Slice desapareceu dos supermercados ao longo dos anos, deixando saudade entre os consumidores no início dos anos 2000.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Grazi Massafera brinca sobre cheiro de Cauã Reymond: "Faz tantos anos"
Humorista condenado por estupro da filha se manifesta publicamente
BBB 26 terá ex-participantes e casas de vidro em todo o Brasil

Após duas décadas, o Slice retorna aos mercados com sua receita reformulada. A volta vem junto com uma parceria com a marca norte-americana Suja Juice, que trouxe os famosos refrigerantes de volta, agora com nutrientes adicionados e redução de açúcar, contendo apenas cinco gramas por lata.

Entre os novos sabores disponíveis estão laranja, limão-lima, cola clássica e toranja spritz.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mercado refrigerante Suco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Slice é uma opção saudável e inovadora
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Slice é uma opção saudável e inovadora
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Slice é uma opção saudável e inovadora
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Slice é uma opção saudável e inovadora
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x