CONDENAÇÃO

Ator famoso é condenado a 19 anos de prisão por pornografia infantil

Ator teria como alvos crianças de até 7 anos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

30/09/2025 - 7:45 h
Ator vai responder pelo crime de pornografia infantil
Ator vai responder pelo crime de pornografia infantil

O ator pornô Justin Heath Smith, mais conhecido como Austin Wolf, de 44 anos, foi condenado a 19 anos de prisão pela promotoria de Nova York, nos Estados Unidos. Ele vai responder pelo crime de pornografia infantil, segundo o site TMZ.

Por decisão do júri, o ator foi considerado culpado pela acusação de incitar um menor a se envolver em atividade sexual ilegal e também por padrão de conduta sexual proibida.

Austin Wolf
Austin Wolf | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O alvo de Austin Wolf seriam crianças de até 7 anos. Ele é acusado de organizar encontros com menores, solicitar e distribuir material explícito de adolescentes e ter posse de mais de 1.200 arquivos de pornografia infantil.

Ele está preso desde junho do ano passado.

