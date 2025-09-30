Traiu? Karoline Lima abre o jogo sobre término com Léo Pereira

A famosa falou abertamente sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram

Karoline Lima abriu o coração e falou sobre o fim de seu relacionamento com Léo Pereira. A influenciadora deu um fim aos boatos de traição e afirmou que o término foi ocasionado por uma série de fatores.

“Até onde eu sei… [não houve traição]”, disse ela, em entrevista ao portal LeoDias. Durante o bate-papo, a loira contou que não descarta uma possível reconciliação com o jogador do Flamengo.

“Foram dois anos, envolve família e um monte de coisa. Não vou dizer que é possível e nem impossível. Estou vivendo um dia de cada vez. Hoje para mim está sendo maravilhoso, ontem foi maravilhoso e amanhã já não sei”, disparou.

“É claro que existe [amor]. Só que o amor se modifica também. Acho que o amor tem que se encaixar em outras áreas da vida. Amor, amizade, respeito e atenção, tudo caminha junto para um relacionamento funcionar”, concluiu.

Término

Karoline e Léo terminaram o romance nesta semana. A informação foi confirmada publicamente por ela, após especulações surgirem nas redes sociais, logo após ela apagar as fotos ao lado do atleta.

“Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre o assunto, apenas confirmo que terminamos”, afirmou a influenciadora, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.