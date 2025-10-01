Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Filhos de Cid Moreira tomam atitude contra viúva e denunciam homofobia

Polêmica envolve o espólio de Cid Moreira

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/10/2025 - 8:52 h
Cid Moreira morreu em outubro de 2024
Cid Moreira morreu em outubro de 2024 -

Os filhos do jornalista Cid Moreira, que morreu em outubro de 2024, apresentaram na última segunda-feira, 29, uma representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira.

O pedido é para instaurar inquérito por possíveis irregularidades ligadas ao inventário, ao recebimento de pensão e também por supostas condutas de caráter homofóbico.

Os herdeiros afirmam, segundo o portal LeoDias, que Maria de Fátima se declarou única dependente no INSS, o que lhe garantiu integralmente a pensão por morte, sem mencionar a existência dos filhos.

No processo de partilha, ela também teria informado ser a única herdeira, omitindo bens avaliados em alto valor, como imóveis, obras de arte e aplicações financeiras.

Além disso, o documento entregue ao MP descreve ainda que a viúva retirou objetos da casa onde vivia com Cid, movimentou contas bancárias e assinou contratos relacionados ao patrimônio sem qualquer autorização judicial. Há registros anexados que mostram a própria Maria de Fátima reconhecendo, em e-mails, a retirada de bens do imóvel.

Homofobia

Os filhos destacam também um episódio de homofobia. Na ocasião, um dos herdeiros teria sido pressionado pela madrasta a devolver quantias recebidas do pai ainda em vida. De acordo com o relato, essa cobrança foi acompanhada de ofensas homofóbicas, usadas para intimidá-lo emocionalmente e expô-lo socialmente.

A peça, assinada por Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, com representação do advogado Francisco Ângelo Carbone Sobrinho, pede que o MP adote medidas urgentes, garantindo o sigilo do caso e, se confirmadas as denúncias, mova ação penal contra Maria de Fátima.

