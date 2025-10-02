Intoxicado com metanol, cantor Hungria tem estado de saúde atualizado

O famoso foi intoxicado com a substância - Foto: Reprodução | Instagram

Internado no Hospital DF Star, o cantor Hungria teve seu estado de saúde atualizado nesta quinta-feira, 2. Intoxicado com metanol, substância usada para adulterar bebidas alcoólicas, o rapper permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Brasília.

De acordo com o boletim médico, ele está consciente, orientado, estável e respira de forma espontânea. O famoso também não apresenta alterações visuais e iniciou um tratamento com sessões de hemodiálise, a fim de eliminar as possíveis substâncias tóxicas do organismo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há previsão de alta hospitalar e o artista segue em observação. Ele deu entrada no centro médico após apresentar sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

Contaminação por metanol

Os casos envolvendo contaminação de pessoas com metanol começaram em São Paulo, na última semana. Cerca de 12 casos foram confirmados até o momento e mais 47 estão em suspeita, totalizando 59 possíveis ocorrências.

O metanol é uma substância que pertence à família química dos álcoois e é utilizado em solventes e outros processos industriais, além da produção de combustível. Em alta quantidade, ele pode ser prejudicial ao corpo humano e até letal.

Os sintomas iniciais são similares aos de embriaguez, como fala arrastada, julgamento alterado, reflexos diminuídos e andar cambaleante. Entretanto, o quadro pode evoluir para náuseas, vômitos, dor abdominal e sintomas ligados ao sistema nervoso central, afetando a visão.