Intoxicação por metanol: especialista fala sobre sintomas

Intoxicação por metanol está afetando diversas partes de São Paulo - Foto: Ilustrativa

Um dos temas mais abordados nas últimas semanas são os casos de intoxicação por metanol, que iniciaram em São Paulo. No momento há 12 casos cofnirmados e mais 47 em suspeita, totalizando 59 possíveis ocorrências. Algumas dúvidas ainda pairam na cabeça da população, como “quais os sintomas?” “Como tratar essa intoxicação?” e algumas outras.

Para responder essas e outras perguntas, o Portal A TARDE entrou em contato com o médico toxicologista e diretor técnico da Toxicologia Pardini do Grupo Fleury, Dr. Alvaro Pulchinelli, que explicou um pouco de como o metanol age no corpo e o que fazer para tratá-lo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que é o Metanol?

Inicialmente, é valido explicar o que é o metanol. Essa substância pertence à família química dos álcoois e normalmente é utilizado em processos de indústrias, como solventes, além da produção de combustível. Não estando ligado a nenhum momento com a indústria de alimentos ou bebidas.

Sintomas da intoxicação por metanol

Após a ingestão de uma bebida contaminada por metanol, a pessoa começa a sentir alguns sintomas que são “similares à embriaguez”, comenta o doutor Alvaro Pulchinelli, sendo eles:

Fala arrastada;

Julgamento alterado;

Reflexos diminuídos;

Andar cambaleante.

Porém, ao contrário de uma embriaguez comum, os sintomas da intoxicação por metanol evoluem e pioram, passando para “náuseas, vômitos, dor abdominal e sintomas ligados ao sistema nervoso central, afetando a visão”, informa o médico.

Além disso, o médico continua explicando que “ao ser ingerido, o metanol produz outra substância tóxica, o ácido fórmico, que pode causar um aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória”.

O que fazer caso suspeite de intoxicação?

Caso a pessoa suspeite de que tomou uma bebida falsificada e possivelmente está intoxicada com metanol e sinta estes sintomas, o doutor indica que ela busque assistência médica de forma imediata para que uma avaliação seja feita.

Como é feito o tratamento?

“O tratamento de um intoxicamento por metanol é feito em duas etapas, o tratamento dos sintomas, onde vai se buscar reduzir e reverter o caso inicial, e depois o tratamento da intoxicação em si, utilizando antídotos. Além disso, vale ressaltar que tudo será mais efetivo caso haja um diagnóstico rápido. ”, explicou o Dr. Alvaro.

Somado a isso, o médico recomendou que as pessoas não gastassem tempo esperando que os sintomas sumam, bebam muita água ou tentem tomar qualquer tipo de medicamento, e que sim buscasse ajuda médica o mais rápido possível.

Consumidores devem evitar bebidas sem rótulo, selo fiscal ou procedência clara | Foto: Reprodução internet

Consequências de infecções não tratadas

Caso a pessoa intoxicada não busque tratamento, ela pode sofrer consequências gravíssimas, como:

Cegueira permanente;

Coma;

Morte.

É possível saber se a bebida tem metanol ou não?

A resposta para essa pergunta é não, de acordo com o Dr. Alvaro, quando misturado na bebida alcóolica, o metanol não muda cheiro, gosto ou aspecto do líquido, sendo impossível de detectar se a bebida está contaminada ou não somente com os sentidos humanos, visto que ele praticamente "some" quando misturado com a bebida

O único modo de saber se a bebida está adulterada é com testes de laboratório.