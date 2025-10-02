BRASIL
Intoxicação por metanol: especialista fala sobre sintomas
Casos de pessoas intoxicadas aumentam em todo Brasil
Um dos temas mais abordados nas últimas semanas são os casos de intoxicação por metanol, que iniciaram em São Paulo. No momento há 12 casos cofnirmados e mais 47 em suspeita, totalizando 59 possíveis ocorrências. Algumas dúvidas ainda pairam na cabeça da população, como “quais os sintomas?” “Como tratar essa intoxicação?” e algumas outras.
Para responder essas e outras perguntas, o Portal A TARDE entrou em contato com o médico toxicologista e diretor técnico da Toxicologia Pardini do Grupo Fleury, Dr. Alvaro Pulchinelli, que explicou um pouco de como o metanol age no corpo e o que fazer para tratá-lo.
O que é o Metanol?
Inicialmente, é valido explicar o que é o metanol. Essa substância pertence à família química dos álcoois e normalmente é utilizado em processos de indústrias, como solventes, além da produção de combustível. Não estando ligado a nenhum momento com a indústria de alimentos ou bebidas.
Sintomas da intoxicação por metanol
Após a ingestão de uma bebida contaminada por metanol, a pessoa começa a sentir alguns sintomas que são “similares à embriaguez”, comenta o doutor Alvaro Pulchinelli, sendo eles:
- Fala arrastada;
- Julgamento alterado;
- Reflexos diminuídos;
- Andar cambaleante.
Porém, ao contrário de uma embriaguez comum, os sintomas da intoxicação por metanol evoluem e pioram, passando para “náuseas, vômitos, dor abdominal e sintomas ligados ao sistema nervoso central, afetando a visão”, informa o médico.
Além disso, o médico continua explicando que “ao ser ingerido, o metanol produz outra substância tóxica, o ácido fórmico, que pode causar um aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória”.
O que fazer caso suspeite de intoxicação?
Caso a pessoa suspeite de que tomou uma bebida falsificada e possivelmente está intoxicada com metanol e sinta estes sintomas, o doutor indica que ela busque assistência médica de forma imediata para que uma avaliação seja feita.
Como é feito o tratamento?
“O tratamento de um intoxicamento por metanol é feito em duas etapas, o tratamento dos sintomas, onde vai se buscar reduzir e reverter o caso inicial, e depois o tratamento da intoxicação em si, utilizando antídotos. Além disso, vale ressaltar que tudo será mais efetivo caso haja um diagnóstico rápido. ”, explicou o Dr. Alvaro.
Somado a isso, o médico recomendou que as pessoas não gastassem tempo esperando que os sintomas sumam, bebam muita água ou tentem tomar qualquer tipo de medicamento, e que sim buscasse ajuda médica o mais rápido possível.
Consequências de infecções não tratadas
Caso a pessoa intoxicada não busque tratamento, ela pode sofrer consequências gravíssimas, como:
- Cegueira permanente;
- Coma;
- Morte.
É possível saber se a bebida tem metanol ou não?
A resposta para essa pergunta é não, de acordo com o Dr. Alvaro, quando misturado na bebida alcóolica, o metanol não muda cheiro, gosto ou aspecto do líquido, sendo impossível de detectar se a bebida está contaminada ou não somente com os sentidos humanos, visto que ele praticamente "some" quando misturado com a bebida
O único modo de saber se a bebida está adulterada é com testes de laboratório.
