BRASIL

Metanol nas bebidas: aprenda como identificar marcas autênticas

Conheça alguns truques que podem te auxiliar a identificar produtos falsificados durante a compra

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/10/2025 - 16:00 h
Veja com diferenciar o falsificado do verdadeiro
Veja com diferenciar o falsificado do verdadeiro -

Em meio à era do metanol, tornou-se cada vez mais difícil confiar nos fornecedores de bebidas. A falsificação tem se tornado cada vez mais difícil de ser descoberta, mas existem alguns truques que podem auxiliar na hora de comprar a sua bebida.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) se uniram para realizar treinamentos gratuitos, de forma online, que irão gerar certificado.

Os treinamentos contarão com orientações práticas que permitirão a fácil identificação da diferença entre bebidas falsificadas e produtos autênticos.

A primeira edição contou com a ministração de Daniel Monferrari, head de Proteção às Marcas e Segurança Corporativa da Diageo. Participaram mais de duas mil pessoas.

Cantor famoso é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Metanol na bebida: Sesab responde se há casos de intoxicação na Bahia
Sobe para seis o número de mortos por intoxicação com metanol
Bebidas com metanol: Ministro da Saúde alerta que casos devem aumentar

Como funcionará o treinamento

O treinamento contará com orientações detalhadas sobre como identificar sinais de falsificação. Os participantes irão analisar as diferenças em garrafas, tampas, rótulos e líquidos.

Segundo o especialista, a análise deverá ser minuciosa e atenta aos detalhes. Ela começa pela tampa, considerada o principal ponto de segurança dos produtos: tampas originais apresentam acabamento preciso, sem amassamentos ou espaçamentos, e com arte impressa de alta qualidade. Já a presença de lacres plásticos sobrepostos a tampas decoradas é um forte indicativo de adulteração.

Daniel também apontou que outro ponto de atenção deverá ser o selo fiscal, obrigatório em bebidas destiladas importadas. Produzido pela Casa da Moeda, o selo autêntico possui holografia progressiva que revela apenas uma letra por vez — R, F ou B.

Se todas as letras forem visíveis simultaneamente, há a possibilidade de o selo ser falsificado. O treinamento também orientou sobre a análise do líquido: garrafas da mesma marca devem ter o mesmo nível de enchimento e líquidos translúcidos, sem impurezas. Diferenças de coloração entre unidades idênticas podem indicar falsificação.

O especialista ainda comentou sobre os rótulos e contrarrótulos, que devem ser analisados minuciosamente. Produtos legítimos apresentam impressão de alta qualidade, com informações obrigatórias em português, como ingredientes, origem e número de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Além disso, erros de grafia são considerados sinais claros de falsificação.

Riscos do mercado ilegal:

Os aspectos técnicos são pontos cruciais para o treinamento, mas os cursantes também aprenderão sobre os riscos legais e sociais do mercado ilegal. Estabelecimentos que compram de canais informais ou deixam de exercer cautela na aquisição de bebidas podem ser responsabilizados criminalmente.

“O mercado ilegal não apenas coloca em risco a saúde pública, como também alimenta redes criminosas, fragiliza a concorrência leal e compromete a arrecadação tributária”, explica Daniel.

Apesar de não parecer um ponto que merece atenção, o treinamento também aborda o descarte correto das garrafas vazias, uma vez que “100% das bebidas falsificadas identificadas em operações policiais foram envasadas em garrafas originais reutilizadas”, segundo o especialista.

Por isso, recomenda-se que bares e restaurantes adotem políticas de descarte que incluam a destruição ou descaracterização dos rótulos, evitando que embalagens legítimas sejam reaproveitadas por falsificadores. Programas que fazem a destinação correta de garrafas, como os Eco Pontos e Eco Gestos, são alternativas seguras para o descarte responsável.

Treinamento é etapa importante da prevenção

O presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, comentou sobre a importância da capacitação: “Assumimos a responsabilidade de orientar os estabelecimentos do setor sobre como agir em casos suspeitos, reforçando que a prevenção começa com informação correta.

O objetivo do treinamento é orientar sobre os sinais de adulteração e protocolos de segurança, para que nenhum bar ou restaurante seja vítima de falsificadores e, principalmente, para proteger a saúde da população”.

Eduardo Cidade, presidente da ABBD, também falou sobre a falsificação e a importância da sua identificação: “É essencial separar o setor produtivo formal — que cumpre padrões rígidos de qualidade, segurança e conformidade regulatória — da atuação criminosa do mercado ilegal. A expansão desse mercado no Brasil não apenas coloca em risco a saúde da população.

Um produto ilegal é vendido, em média, 35% mais barato do que o original, e a diferença pode chegar a até 48%, resultado da alta carga tributária do setor e da impunidade, que estão entre os principais fatores que estimulam o comércio ilícito”.

🔗 Link para a cartilha feita pela Abrasel:

