BRASIL

Sobe para seis o número de mortos por intoxicação com metanol

Autoridades sanitárias já interditaram seis estabelecimentos

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 6:52 h
Foram notificados 37 casos de intoxicação pela substância
Foram notificados 37 casos de intoxicação pela substância

Subiu para seis o número de pessoas mortas no estado de São Paulo por suspeita de intoxicação por metanol. Uma das mortes foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada; as outras cinco continuam em apuração. A informação foi confirmada pelo governo do estado de São Paulo nesta quarta-feira, 1º.

Foram notificados 37 casos de intoxicação pela substância, sendo que em dez houve a confirmação da presença de metanol no sangue da pessoa contaminada. Vinte e sete casos ainda estão em investigação.

As autoridades sanitárias interditaram seis estabelecimentos cautelarmente no estado: quatro na capital paulista, nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca; um em São Bernardo do Campo; e um em Barueri.

Uma distribuidora de bebidas teve a inscrição estadual suspensa preventivamente e outras três estão com a situação sob análise para suspensão.

No total, foram apreendidas 802 garrafas de bebidas alcoólicas e 128 mil garrafas de vodca foram lacradas em Barueri. Em Americana, duas pessoas foram detidas e 17,7 objetos utilizados na falsificação de bebidas foram apreendidas.

