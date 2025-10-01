Bebidas com metanol: Ministro da Saúde alerta que casos devem aumentar

Intoxicação por metanol está afetando diversas partes de São Paulo - Foto: Ilustrativa

O Brasil deve sofrer um aumento no número de casos de suspeita de intoxicação por metanol nos próximos dias, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quinta-feira, 01.

Tal previsão é ligado ao reforço das medidas de vigilância e à maior sensibilização dos profissionais de saúde, visando identificar e notificar rapidamente novos casos.

Padilha ressaltou que a maior atenção dos profissionais de saúde, vão resultar em uma alta em suspeitas, consequentemente nas notificações.

“Está aumentando a sensibilidade para isso, chamando mais a atenção dos profissionais de saúde, aumentando a suspeita desses profissionais e, com a notificação imediata, subindo mais rápido essa informação também”, explicou o ministro durante coletiva de imprensa.

O Ministério da Saúde havia registrado cerca de 26 casos suspeitos até a noite da última terça-feira, 30. Além do foco em São Paulo, três novos casos foram identificados em Pernambuco na manhã desta quarta-feira, 01.

Com uma possível abrangência nacional sobre a questão, o ministro disse “A nossa expectativa é que, no reforço da sensibilidade, da divulgação do problema, isso aumenta também a suspeita pelos profissionais de saúde e aumente o número de casos notificados”, concluiu o ministro.