Bebidas com metanol: PF vai investigar ligação com o crime organizado

A Polícia Federal vai investigar a possível ligação do crime organizado na adulteração de bebidas alcoólicas com metanol no estado de São Paulo. A informação confirmada durante o detalhamento do plano de ação do Governo Federal diante dos casos de intoxicação, apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nesta terça-feira, 30.

Até o momento, três mortes ligadas à ingestão de bebida adulterada com a substância foram confirmadas. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o objetivo do inquérito é verificar a procedência do metanol e a rede de distribuição das bebidas adulteradas.

No domingo, 28, a ABCF (Associação Brasileira de Combate à Falsificação) divulgou nota em que levanta a suspeita de que o metanol usado para adulterar bebidas alcóolicas pode ser o mesmo usado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para batizar combustíveis.

Segundo Andrei Passos, a PF vai investigar a ligação do crime organizado com a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol no estado de São Paulo. “A gente vai buscar trabalhar de maneira integrada, com investigação de maneira administrativa e com a polícia civil do estado de São Paulo, sempre buscando essa cooperação e integração.”

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que, anteriormente, o Brasil registrava cerca de 20 casos de intoxicação por metanol por ano. “Hoje, já há, em agosto e setembro, 17 casos em apenas um único estado”, alertou Padilha, ressaltando a gravidade da situação.

Entenda

Na segunda-feira, 29, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confirmou o terceiro óbito no estado relacionado à suposta contaminação com a substância.

Todas as vítimas fatais são homens: um de 58 anos, que faleceu em São Bernardo do Campo, outro de 54, residente na capital paulista, e um terceiro de 45. O local dessa última morte ainda não foi confirmado.

Intoxicação por metanol

De acordo com o Ministério da Saúde, a intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar ao óbito.

Principais sintomas:

visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira)

mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese)

O que fazer ao apresentar os sintomas:

