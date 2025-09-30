INTOXICAÇÃO
Bebidas com metanol: PF vai investigar ligação com o crime organizado
Três mortes ligadas à ingestão de bebida adulterada com a substância foram confirmadas
Por Victoria Isabel
A Polícia Federal vai investigar a possível ligação do crime organizado na adulteração de bebidas alcoólicas com metanol no estado de São Paulo. A informação confirmada durante o detalhamento do plano de ação do Governo Federal diante dos casos de intoxicação, apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nesta terça-feira, 30.
Até o momento, três mortes ligadas à ingestão de bebida adulterada com a substância foram confirmadas. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o objetivo do inquérito é verificar a procedência do metanol e a rede de distribuição das bebidas adulteradas.
No domingo, 28, a ABCF (Associação Brasileira de Combate à Falsificação) divulgou nota em que levanta a suspeita de que o metanol usado para adulterar bebidas alcóolicas pode ser o mesmo usado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para batizar combustíveis.
Segundo Andrei Passos, a PF vai investigar a ligação do crime organizado com a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol no estado de São Paulo. “A gente vai buscar trabalhar de maneira integrada, com investigação de maneira administrativa e com a polícia civil do estado de São Paulo, sempre buscando essa cooperação e integração.”
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que, anteriormente, o Brasil registrava cerca de 20 casos de intoxicação por metanol por ano. “Hoje, já há, em agosto e setembro, 17 casos em apenas um único estado”, alertou Padilha, ressaltando a gravidade da situação.
Entenda
Na segunda-feira, 29, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confirmou o terceiro óbito no estado relacionado à suposta contaminação com a substância.
Todas as vítimas fatais são homens: um de 58 anos, que faleceu em São Bernardo do Campo, outro de 54, residente na capital paulista, e um terceiro de 45. O local dessa última morte ainda não foi confirmado.
Intoxicação por metanol
De acordo com o Ministério da Saúde, a intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar ao óbito.
Principais sintomas:
- visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira)
- mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese)
O que fazer ao apresentar os sintomas:
Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:
- Ligue para o Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
- Ligue para o CIATox da sua cidade para orientação especializada (Contatos disponíveis em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/animais-peconhentos/ciatox);
- Ligue para o Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país.
