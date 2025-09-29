Terceira morte por bebida contaminada com metanol é registrada

Outros casos de contaminação com Methanol foram registrado no estado - Foto: Reprodução Adobe Stock

Mais uma morte foi registrada por consumo de bebida alcoólica adulterada com metanol na Grande São Paulo. O governo estadual confirmou, nessa segunda-feira, 29, o terceiro óbito relacionado à intoxicação pela substância.

Todas as vítimas fatais são homens: um de 58 anos, que faleceu em São Bernardo do Campo, outro de 54, residente na capital paulista, e um terceiro de 45. O local dessa última morte ainda não foi confirmado.

A Prefeitura de São Bernardo informou que o homem de 58 anos morreu no dia 24 de setembro após atendimento no Hospital de Urgência. Já a Secretaria Municipal da Saúde da capital revelou que o paciente da Zona Leste apresentou sintomas em 9 de setembro e faleceu no dia 15.

Autoridades investigam a origem do metanol, altamente tóxico e proibido para consumo humano, suspeitando de que a substância possa ter sido importada ilegalmente por organizações criminosas, como o PCC, para produção clandestina de bebidas alcoólicas adulteradas.

O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), recebeu, em 26 de setembro, notificação de nove casos de intoxicação por metanol em São Paulo em 25 dias, todos ligados ao consumo de bebidas adulteradas, como gin, whisky e vodka, em ambientes sociais e bares.

O Centro de Vigilância Sanitária do Estado reforça que bebidas sem procedência confiável representam grave risco à saúde, podendo causar sintomas como visão turva, náuseas, vômitos, dores abdominais, convulsões e até sedação. Em caso de suspeita, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente.

As autoridades recomendam que consumidores adquiram somente bebidas de fabricantes legalizados, com selo fiscal, rótulo e lacre de segurança, além de alertarem bares e estabelecimentos a redobrarem a atenção quanto à procedência dos produtos para evitar novos casos.