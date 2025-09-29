POLÍCIA
Vídeo: padre sai ileso após ter carro atingido por tiro em Salvador
Sacerdote Rafael foi alvo de criminosos pela segunda vez
Por Redação
Uma situação chamou a atenção da comunidade religiosa no Nordeste de Amaralina, neste domingo (28). O carro do padre Rafael de Freitas Pereira, da paróquia Santo André, foi atingido por um tiro. Ele estava acompanhado de dois outros religiosos no episódio.
No vídeo enviado ao MASSA!, é possível ver o relato do pároco, que mostra o estrago causado pelo disparo. Segundo o sacerdote, este não é o primeiro episódio de violência envolvendo seu veículo.
"Então, caríssimos irmãos padres, olha, pela segunda vez, nosso carro foi acertado, viu? Ó aqui, dentro do carro, tô aqui com o Diácono, Emmanuel e com o seminarista Iago. Carro acertado pelo balaço, ó aqui, ó, o chumbozinho, ó, no banco do carro, brocou meu carro", conta.
A reportagem entrou em contato com a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com Rafael e com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não obteve os retornos. O espaço segue aberto para as manifestações.
