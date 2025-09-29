Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vídeo: padre sai ileso após ter carro atingido por tiro em Salvador

Sacerdote Rafael foi alvo de criminosos pela segunda vez

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 12:48 h
Padre Rafael de Freitas Pereira da paróquia Santo André
Padre Rafael de Freitas Pereira da paróquia Santo André -

Uma situação chamou a atenção da comunidade religiosa no Nordeste de Amaralina, neste domingo (28). O carro do padre Rafael de Freitas Pereira, da paróquia Santo André, foi atingido por um tiro. Ele estava acompanhado de dois outros religiosos no episódio.

No vídeo enviado ao MASSA!, é possível ver o relato do pároco, que mostra o estrago causado pelo disparo. Segundo o sacerdote, este não é o primeiro episódio de violência envolvendo seu veículo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Então, caríssimos irmãos padres, olha, pela segunda vez, nosso carro foi acertado, viu? Ó aqui, dentro do carro, tô aqui com o Diácono, Emmanuel e com o seminarista Iago. Carro acertado pelo balaço, ó aqui, ó, o chumbozinho, ó, no banco do carro, brocou meu carro", conta.

Veja:

A reportagem entrou em contato com a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com Rafael e com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não obteve os retornos. O espaço segue aberto para as manifestações.

Leia Também:

Vídeo: líder do Comando Vermelho é preso bebendo whisky na praia
Homem é executado após ser retirado de casa à força na Bahia
Mulher tem quase 60% do corpo queimado após ritual religioso na Bahia
Homem é preso com 14 carteiras de habilitação internacionais falsas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carro nordeste de amaralina padre tiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Padre Rafael de Freitas Pereira da paróquia Santo André
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Padre Rafael de Freitas Pereira da paróquia Santo André
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Padre Rafael de Freitas Pereira da paróquia Santo André
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Padre Rafael de Freitas Pereira da paróquia Santo André
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x