Mulher tem quase 60% do corpo queimado após ritual religioso na Bahia

Caso aconteceu na cidade de Eunápolis - Foto: Ilustrativa/Reprodução/Freepik

Uma mulher que vivenciou um ritual religioso no último sábado, 27, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, teve quase 60% do corpo queimado. O caso ocorreu em um centro de religião de matriz africana, localizado no bairro Santa Isabel.

A vítima, que não teve a identidade revelada, está entubada e em estado grave após ser socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas. A Polícia Civil baiana (PC-BA) investiga o caso.