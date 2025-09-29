BAHIA
Mulher tem quase 60% do corpo queimado após ritual religioso na Bahia
Vítima foi socorrida pelo Samu e está entubada em estado grave
Por Redação
Uma mulher que vivenciou um ritual religioso no último sábado, 27, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, teve quase 60% do corpo queimado. O caso ocorreu em um centro de religião de matriz africana, localizado no bairro Santa Isabel.
A vítima, que não teve a identidade revelada, está entubada e em estado grave após ser socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas. A Polícia Civil baiana (PC-BA) investiga o caso.
