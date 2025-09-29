Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Mulher tem quase 60% do corpo queimado após ritual religioso na Bahia

Vítima foi socorrida pelo Samu e está entubada em estado grave

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 9:35 h
Caso aconteceu na cidade de Eunápolis
Caso aconteceu na cidade de Eunápolis -

Uma mulher que vivenciou um ritual religioso no último sábado, 27, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, teve quase 60% do corpo queimado. O caso ocorreu em um centro de religião de matriz africana, localizado no bairro Santa Isabel.

A vítima, que não teve a identidade revelada, está entubada e em estado grave após ser socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas. A Polícia Civil baiana (PC-BA) investiga o caso.

Leia Também:

Presídio de Eunápolis: 1º foragido é recapturado nove meses após fuga
Mulher é presa acusada de golpes com cartões de crédito de clientes
Vídeo: carro em chamas desce desgovernado no sul da Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corpo queimado eunápolis mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso aconteceu na cidade de Eunápolis
Play

VÍDEO: idosa fica ferida após carro capotar no bairro do Costa Azul

Caso aconteceu na cidade de Eunápolis
Play

Dentista morre em grave acidente no interior da Bahia

Caso aconteceu na cidade de Eunápolis
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Caso aconteceu na cidade de Eunápolis
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

x